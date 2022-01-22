立場逆轉！火箭願接手威少　但湖人得倒貼首輪選秀權

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湖人目前樂於傾聽關於Westbrook的交易，但現實是沒有太多球隊對這位需要大量持球、外線能力缺乏、運動能力下滑且合約巨大的後衛感興趣，球隊可能必須要倒貼籌碼才能將他送走。
志在爭冠的湖人，不可能動到現有陣容中的主力輪換球員以至於影響競爭力，否則做交易毫無意義。因此他們最理想的方式是給下家選秀權，犧牲未來來換取現在。
Stein在報導中指出，有一支球隊願意接手Westbrook的合約，那就是目前處於重建中的火箭，而且他們擁有可以直接匹配報價的籌碼——前明星控衛John Wall。
Wall和Westbrook在2020年冬天才剛互換東家過，當時決定拆掉現有陣容重建的火箭，同意送走後者，但巫師必須倒貼2023 年受保護首輪選秀權，沒想到如今立場交換，現在反而是威少在市場上的價值較低。
由於聯盟選秀權限制以及Anthony Davis的交易，湖人現在能給出的首輪選秀權已經是2027年的了，雖然他們有多個次輪選秀權，但能否打動火箭要打上一個問號。
但是Wall的加入能為湖人帶來多大的提升，可能要打上一個問號。他在過去3個賽季只打了40場比賽，一年前他為休斯頓出賽時看起來狀態不好，重點事他也從來都不是一個出色的外線射手，同樣也需要大量持球，湖人犧牲首輪籤交易來一個和威少同性質的球員，無異於是在抽獎。
不過現在湖人在市場上的其他交易方案幾乎都很難成行，Stein透露他們剛剛用Talen Horton-Tucke、Kendrick Nunn和2027年首輪選秀權報價Jerami Grant，但遭到活塞拒絕。
Wall的交易從現實層面上令人感到悲觀，後者現階段甚至不一定是比威少更好的球員，但這已是湖人目前少數擁有選擇權的交易方案，他們得決定是否要付出這個沉重代價。