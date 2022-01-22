NBA／「詹瓜連線」合砍52分 湖人下半場逆轉魔術止敗
近況低迷的洛杉磯湖人今日在客場對戰奧蘭多魔術，靠著「詹皇」LeBron James砍下29分，「甜瓜」Carmelo Anthony得到23分，最終以116:105拿下勝利，避免陷入連敗。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-22 10:40:46
湖人上一場在對上溜馬的關鍵時刻被教練團換下，讓外界開始猜測是否會在近期會有大動作，目前他們的戰績不足5成，若在接下來漫長的東區客場之旅不能扭轉頹勢，那將會相當不妙。
此役上半場打完湖人以54:62落後，第三節球隊重新振作，打出21:8的攻勢反超比數，單節湖人打出31:16的高潮，並就此掌握全局，順利拿下比賽的勝利。
James本場比賽23投12中，穩定的砍下29分，另有11籃板7助攻，表現相當全面；Anthony板凳出發，投進4顆三分球得到23分；Russell Westbrook攻下18分11籃板7助攻。
魔術共有4人得分上雙，以J.Suggs的22分9助攻為最佳，M.Bamba得到11分8籃板，W.Carter Jr.得到19分，C.Okeke斬獲11分6籃板，F.Wagner得到15分。