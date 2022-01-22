疫情燒！逾8成民眾年菜傾向在家吃、紅包預算5千至2萬元
台灣即將迎來農曆春節假期，不過，近來本土新冠肺炎疫情再起，確診人數持續增加，雖然防疫警戒未升級，但根據Money101公布「2022春節假期消費者行為調查」結果顯示，有超過8成民眾表示年菜傾向在家團聚享用，其中46.4%民眾選擇外出採買食材、自行料理。另外，有6成8的人預期今年年獎獎金約1-2個月，僅逾2成民眾預期可領到3至4個月，而紅包預算45.4%的人落在5001元至2萬元間。
記者顏真真/台北報導
2022-01-22 10:39:29
Money101這項調查是在今（2022）年1月進行普查，3日內收集突破逾8000 名以上樣本數。調查發現也許因國內疫情升溫，逾8成民眾表示年菜傾向在家團聚享用，其中46.4%民眾選擇外出採買食材自行料理，33.9%計畫預購餐廳年菜回家享用。同時，因現在年菜預訂通路也相當多元，有12.4%民眾表示會想透過電商預定，相對僅達6.1%民眾傾向超商通路預購年菜。
由於春節也是一年當中消費占比大的時刻，由於大部分上班族領到年終獎金和紅包，市場上將預期有一波消費性計畫準備迎新年假期，調查數據觀察也發現，在年假期間享用大餐美食，普遍是各年齡層廣為認可的新年消費活動，而將近年節假期，民眾特別有居家修繕、清潔等需求，各大通路也提供相當多元支付方案及刷卡滿額回饋，消費者可多比較搶優惠。
此外，調查結果也指出，有高達6成8民眾預期今年年終獎金約1-2個月，僅逾2成民眾表示預期可領約3至4個月。至於春節紅包預算，有45.4%民眾包紅包預算落在5千元至2萬元之間，也有25.9%表示預算落在5000元以下，另有17.6%民眾預算是在2萬元至4萬元、6.6%民眾紅包預算在4萬元至6萬元。
有趣的是，年齡越高者計畫包紅包預算與去年持平，不分年齡層總占比數達44.9%，而選擇縮減紅包預算者達36.3%，相反。選擇加碼提升紅包預算占比達18.6%。