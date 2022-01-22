送電動車？鴻海線上嘉年華明登場 企業形象曲同步首發
▲鴻海2022年鴻海科技集團嘉年華將於1月23日舉行，考量防疫今年仍將採線上直播形式舉行。（圖／取自鴻海官網）
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▲鴻海2022年鴻海科技集團嘉年華將於1月23日舉行，考量防疫今年仍將採線上直播形式舉行。（圖／取自鴻海官網）
記者顏真真/台北報導
2022-01-22 11:48:56
鴻海2022年鴻海科技集團嘉年華將於明（23）日下午登場，考量防疫今年仍將採線上直播形式舉行，預計全球有超過20個國家和地區、共計百萬員工一上線同樂。由於鴻海去年前3季稅後淨利達949.25億元，年增70%，成績亮眼，抽獎獎項包括多輛車款及現金大獎，尤其之前鴻海官方臉書釋出有5輛車子剪影的新海報，暗示至少會抽5輛車，預期很有可能送出鴻海生產的電動車，而集團全球形象主題曲「鴻海之歌」也將同步首發，創辦人郭台銘也會現身致詞同歡。
回顧鴻海線上尾牙嘉年華，上次因疫情而改為線上舉辦，邀請蕭敬騰、A-Lin現場Live演唱外，創辦人郭台銘、董事長劉揚偉現身致詞，而歌手陳零九與郭台銘女兒「妞妞」還演出特別橋段。當時事前透露提供5輛納智捷汽車做為獎項，員工最大獎為100萬現金獎共20個名額。
不過，上一屆現場太嗨，最終鴻海線上嘉年華抽出50名100萬現金紅包、10台納智捷汽車及60台iPhone手機，還有其他現金獎，換算下來鴻海嘉年華撒出的金額達數億元。
由於鴻海去年前3季稅後淨利達949.25億元，年增70%，成績亮眼，因此員工與家屬們都很期待今年的獎項。因應新冠肺炎疫情變化，今年鴻海嘉年華活動仍採線上方式舉行，這也是繼去年以來，第2度採用線上方式舉辦，今年活動亮點包括首度發表鴻海集團全球形象主題曲「鴻海之歌」，主視覺隱含元宇宙、電動車風格，象徵鴻海在未來產業的兩件next big things方面的布局，預計全球有超過20個國家和地區、共計百萬員工一起上線同樂。全球廠區員工也將透過自拍影片參與。
鴻海線上嘉年華活動預計明日下午2時開場，首先發表鴻海集團全球形象主題曲「鴻海之歌」，之後鴻海創辦人郭台銘、鴻海董事長劉揚偉將連袂致詞，預計當日下午2時30分進行表演與抽獎活動，獎項包括多輛電動車和多項現金大獎，整個活動預計在下午4點半結束。