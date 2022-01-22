玖壹壹忍痛取消尾牙 呼籲農曆過年「減少人與人的連結」
玖壹壹2022新年搖擺單曲《啪哩啪哩》結合復古曲風創造流行，這首歌的設計來自於一首荷蘭的音樂創作，以亞洲流行的復古元素作為基底，當下聽到音樂感覺荷蘭人推出的單曲竟然比亞洲人還更本土、更具流行，這時激起玖壹壹的創作力打造更合適自己的復古流行風格音樂結合諺語改編的創新流行語啪哩啪哩。玖壹壹團員健志說：「啪哩啪哩」就「瞎趴（台語發音）的意思，很閃很亮」，春風分享：「不止是外表，你生活也是53啪哩啪哩，新年聽更是讓你舒舒虎虎。」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-22 12:30:00
春節期間玖壹壹防疫順時中，原本計畫一年一度的尾牙為了大家健康著想也忍痛取消。新年三人會在家減少與人連結的機會。健志分享在家一邊防疫一邊追劇《華燈初上》，以及跟朋友賭兇手是誰？除此之外，還喊話粉絲鎖定《超級巨星紅白藝能大賞》，透露將在除夕夜首次演唱新歌。洋蔥說春節年假會當個居家好男人，哪都不去在家裡睡飽飽，然後再自己家裡煮吃飽飽養精蓄銳等待過完年後準備開工。屬虎的春風說：「過年期間沒有外務打擾會在家打電動，2022犯太歲還是保守一點不敢亂計畫。」
健志透露自己去年佛緣大開，對於靈學開始熱衷相信六道輪迴是真的，在待人處事也更寬容相信世事無常，生命無常要珍惜在人間修煉的日子廣結善緣。洋蔥則分享去年愛上騎公路車爬山的新的技能，感覺運動之後讓人更快樂，也可以把身上多餘的贅肉消除，真的是一舉兩得。春風每天都學習賽車技術，賽車成績單圈進步了11秒，很有成就感希望2022成為賽道上最「啪哩啪哩」的男人。
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