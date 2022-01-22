加油站拍照很危險？李沛旭嗆別當智障 專家：這事更危險
藝人李沛旭昨（21）晚貼出數張在加油站拍攝的照片，原先只是要分享100公升油箱油錢花了3000元的瑣碎日常，沒想到引來網友留言警告：「加油站用手機拍照很危險」，向來有話直說的李沛旭立刻反問，開手機掃防疫QR Code就不危險？並不留情面回嗆「不要當智障」，讓加油站能否用手機的議題再度受到關注。
記者黃韻文/綜合報導
2022-01-22 13:04:20｜2022-01-22 13:42:08
一般大眾對於加油站的刻板印象，就是貼著「禁用手機」的警語，起因是國外曾發生多起消費者在油槍前使用手機，導致手機靜電引發爆炸的案例。因此當李沛旭貼出數張在加油站拍攝的照片時，立刻有網友警示「加油站用手機拍照很危險」，也有其他人反問：「加油站內不是都有掛警語」，引發李沛旭大爆氣，特地將留言截圖另外發文反諷：「掃發票載具也危險，我個人覺得無知無腦才是最危險的事。」
過去加油站貼著「禁用手機」警語是事實，而藝人李沛旭也沒說錯，現在進加油站不只開手機掃實聯制QR碼，中油、台塑更力推用手機行動支付，完全有違過去「加油站禁用手機」的規定，讓民眾好困惑。
Mashdigi網站站長楊又肇坦言，「以手機電磁波角度來看，會不會造成影響，很難定論。」他舉例解釋，以前在醫院也會禁用手機，避免影響醫療儀器，但為什麼唯獨大眾電信PHS可以在醫院使用，因為低功率手機相對來說，走低波的頻率較低，主要跟使用哪種通訊方式有關。
楊又肇表示，回到加油站能不能用手機這件事，手機在不同使用模式下，電磁波作用功率都不同，而手機在撥出、接通電話的瞬間發出功率最高。若是使用手機透過NFC感應、行動支付，或是開相機掃實聯制QR Code，楊又肇直言：「電磁波少到可憐」。
他也提到，在東南亞地區這類問題並不多，但像歐美等較乾燥寒冷的地方，很容易產生靜電，經常手一碰到門把就「啪！」被電到。因此當地加油站在設站時會打靜電樁，或是在加油機台上設置靜電釋放器（靜電消除區），讓消費者在自助加油前，先正確釋放掉身上的靜電。
對於民眾疑惑加油站貼有「關閉手機」的警語，楊又肇解釋，早期社會沒有用手機支付、拍照的需求，最簡單的說法就是「不要用手機」，但現在較理想的解釋方式應改為「不要用手機通話」，其他像是用手機上網、行動支付、相機App拍照等，發出電磁波引發靜電的機率可說是微乎其微。而台灣中油也已多次對外宣導，加油站規定「禁用手機」，是指禁止撥打及接聽電話，而使用行動支付、讀條碼，經NCC、能源局等單位確認並無安全疑慮。