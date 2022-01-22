男星沒禁忌！辦活人喪禮　高掛遺照蓋白布

張伍日前開唱不忌諱世俗禁忌，竟在自己個人專場上「辦喪禮」，從高掛自己遺照到被「蓋白布」樣樣來不說，甚至還找來金曲音樂人阿爆合唱低吟《做七》送葬，最後謝幕時他還躺在舞台上被蓋上白布。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-22 14:24:30
這次會在演唱會上「蓋白布」的靈感，其實源自於專輯中一首與阿爆合作的《做七》，這首透過第一人稱想像往生者的體驗與視角，以慵懶靈魂樂風描寫死者在這七天學習、並接受「死亡」的各種心情所寫成的歌，其實來自於張伍對生死的體會，張伍表示：「生命不管是自己或他人，都一定會經歷到生與死，所以我才想製作一首從死去回顧生的歌曲，不過大家談到死亡都是很肅穆的，但其實我認為死亡也可以很優雅淡然。」
而演唱會上不忌諱蓋上白布還掛上自己的遺照，張伍坦言自己蓋上白布那一霎那，自己心裡的感想是：「自己真的要面臨死亡時，也能維持這樣的態度，去接受結束不管好壞。」張伍表示：「小時候有想像過，生與死應該是一種鏡射，所以也有可能差異不大。」有著直率個性的張伍，直言自己沒特別的禁忌，他說：「頂多在四大節日會祭祀祖先，我家庭的習慣是尊重但不迷信。」被問到自己有想像過要辦怎麼樣的喪禮？張伍表示：「我其實不希望我的喪禮有太多人，幾個至親或好友幫我拿去燒一燒灑一灑就好。」