3本土病毒量低、複驗陰性！研判舊案 陳時中：取消案號
中央流行指揮中心今（22）日公布，國內本土病例增82例，指揮官陳時中表示，有3個案在調查後取消案號，分別是東吳大學進修班學生案18182、桃園案17970和案18183，因病毒量低加上複驗陰性，研判是舊案或檢體污染，因此宣布取消這例3案號。
編輯中心／綜合報導
2022-01-22 15:05:59｜2022-01-22 15:08:47
從西堤餐廳群聚衍伸的東吳同進修班同學（案18182），原本驗出懷疑陽性，經兩天採檢二採，和N抗體陰性、原檢體也是陰性，因此將此案移除空號；案17970則是部桃機車行老闆，因為車禍一採呈現弱陽性，且經過二、三、四採陰性、N抗體陰性，因此也將他案號移除。另外案18183，因他的Ct值37.1， 二採陰性，目前等待血清檢驗結果，研判是舊案。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。