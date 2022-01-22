COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

3本土病毒量低、複驗陰性！研判舊案　陳時中：取消案號

▲本土個案3例因病毒量低且複驗陰性，研判為舊案，指揮中心指揮官陳時中22日宣布取消案號。（圖／指揮中心）
▲本土個案3例因病毒量低且複驗陰性，研判為舊案，指揮中心指揮官陳時中22日宣布取消案號。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-22 15:05:59｜2022-01-22 15:08:47

中央流行指揮中心今（22）日公布，國內本土病例增82例，指揮官陳時中表示，有3個案在調查後取消案號，分別是東吳大學進修班學生案18182、桃園案17970和案18183，因病毒量低加上複驗陰性，研判是舊案或檢體污染，因此宣布取消這例3案號。

我是廣告 請繼續往下閱讀
從西堤餐廳群聚衍伸的東吳同進修班同學（案18182），原本驗出懷疑陽性，經兩天採檢二採，和N抗體陰性、原檢體也是陰性，因此將此案移除空號；案17970則是部桃機車行老闆，因為車禍一採呈現弱陽性，且經過二、三、四採陰性、N抗體陰性，因此也將他案號移除。另外案18183，因他的Ct值37.1， 二採陰性，目前等待血清檢驗結果，研判是舊案。（編輯：林莞茜）

▲案17630個案關聯圖，其中案18182、案17970和案18183取消案號。（圖／指揮中心）
▲案17630個案關聯圖，其中案18182、案17970和案18183取消案號。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀