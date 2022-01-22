第20期疫苗預約截止！破98萬人預約 預約率逾8成
1922疫苗預約接種平台日前重啟，第20期預約登記在今（22）日中午12時截止，指揮中心發言人莊人祥表示，追加劑符合預約資格共有800萬3907人，已完成預約人數為98萬3685人，合計預約率達81.84%。
編輯中心／綜合報導
2022-01-22 15:46:05｜2022-01-22 15:47:46
指揮中心發言人莊人祥表示，第20期疫苗預約已在今日中午12時截止，國內四廠牌疫苗各縣市量能分別為AZ有2萬188劑、BNT有72萬6919劑、莫德納有35萬400劑、高端有98萬271劑，合計1195萬5778劑；而第20期預約，自18日10時重啟以來，4天各廠牌預約分為AZ預約數達35.55%、BNT達76.56%、莫德納100%、高端66.43%，合計預約率達81.84%。
至於昨日疫苗接種狀況，陳時中疫苗接種共計 43萬5496 人次，其中 AZ接種 3,499 人次、莫德納接種 34萬6,869 人次、高端接種 1萬568 人次，BNT疫苗接種7萬4,560人次；截至目前為止，累計接種 3979萬5263人次。
指揮官陳時中表示，目前國內接種人口涵蓋率第 1 劑 81.10%、第 2 劑 73.40%、基礎加強劑接種率 0.60%、追加劑接種率 15.20%。（編輯：林莞茜）
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