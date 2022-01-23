黃明志再度篡改歷史　反問「怎知我的版本不正確」

黃明志執導的電影《辣死你媽2.0》票房破億，前傳《辣死你媽傳人》召集原班人馬加上新卡司，於21日在吉隆坡柏威年廣場的大地影院（DADI Cinema）進行電影首映禮。由於前陣子馬來西亞遭逢百年水，黃明志將與團隊趁著這次的電影宣傳行程，到馬來西亞各城市做慈善，幫助有需要的人回饋社會。
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-23 07:30:00
對於電影劇本《辣死你媽傳人》，黃明志表示這次是以「前傳」的方式來作為《辣死你媽2.0》的續集，靈感來自於對於「歷史」的感悟。黃明志說：「以前上課時讀了很多歷史故事，出來社會後，觀看紀錄片，發現很多歷史其實有著不同的版本或些微不同的細節，這讓我覺得『歷史書』其實也是一種創作，一個作品，於是突發奇想也想創作一個屬於自己版本的歷史。」電影天馬行空地將大家熟知的歷史人物的個性、背景、事蹟做了改變讓他的「歷史版本」變得更有趣，黃明志打趣說：「你們怎麼知道我的版本不正確？可能我這個版本才是最貼近事實的？」
這次的故事劇情講述了穿越古代回到馬六甲王朝，其中有多齣大場面的劇情，黃明志表示對他來說最大的挑戰是大場面眾多人員的控場。他坦言自己在拍攝時距離上一次的《猛加拉殺手》已經有6年沒有拍攝電影，所以對自己有點不自信，這次《辣死你媽傳人》的創作在拍攝前他就大改了劇本3次，希望這個最終版本不讓大家失望。