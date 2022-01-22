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確診者新北最新足跡！高鐵北捷入列　曾到醫院地下街用餐

▲新北衛生局今（22）日公布確診者公共場所足跡，包含高鐵桃園、板橋站。（圖／資料照片）
▲新北衛生局今（22）日公布確診者公共場所足跡，包含高鐵桃園、板橋站。（圖／資料照片）

編輯中心／綜合報導

2022-01-22 15:27:25｜2022-01-22 15:37:53

新北衛生局今（22）日公布確診者足跡，其中案18116在本月13、14日及16日曾到高鐵板橋站、桃園站，以及搭乘台北捷運板南線：另有一案18135則是在17日日從桃園搭乘公車到土城永寧捷運站，並到土城醫院B1的美食街用餐。

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針對外縣市確診者案18116和案18135曾到新北市，衛生局今日公布相關足跡，公共場所為高鐵板橋站、桃園站和台北捷運板南線板橋、西門站，土城永寧捷運站跟717路公車，以及土城醫院B1美食街。

新北市衛生局提醒，若曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，，應儘速戴口罩就近採檢站篩檢，不得搭中大眾交通工具，且就醫時記得主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等狀況。（編輯：林莞茜）

▲新北衛生局22日公布確診者在新北市的足跡。（圖／新北市衛生局）
▲新北衛生局22日公布確診者在新北市的足跡。（圖／新北市衛生局）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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