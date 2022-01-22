確診者新北最新足跡！高鐵北捷入列 曾到醫院地下街用餐
新北衛生局今（22）日公布確診者足跡，其中案18116在本月13、14日及16日曾到高鐵板橋站、桃園站，以及搭乘台北捷運板南線：另有一案18135則是在17日日從桃園搭乘公車到土城永寧捷運站，並到土城醫院B1的美食街用餐。
編輯中心／綜合報導
2022-01-22 15:27:25｜2022-01-22 15:37:53
針對外縣市確診者案18116和案18135曾到新北市，衛生局今日公布相關足跡，公共場所為高鐵板橋站、桃園站和台北捷運板南線板橋、西門站，土城永寧捷運站跟717路公車，以及土城醫院B1美食街。
新北市衛生局提醒，若曾出入相關場所民眾請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺異常等症狀，，應儘速戴口罩就近採檢站篩檢，不得搭中大眾交通工具，且就醫時記得主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等狀況。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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