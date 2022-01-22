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《茶金》熱播 楊文科揪洪都拉斯大啖北埔美食

▲《茶金》熱播北埔老街夯，新竹縣長楊文科（左）揪洪都拉斯（右）大啖北埔美食。（圖／新竹縣政府提供）
▲《茶金》熱播北埔老街夯，新竹縣長楊文科（左）揪洪都拉斯（右）大啖北埔美食。（圖／新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-01-22 15:39:38

新竹縣政府表示，近日引起廣大迴響的電視劇《茶金》，靈感取自新竹縣北埔鄉「茶葉大王」姜阿新，背景描述1950年代台灣茶產業歷史。趁著戲劇熱播引起的觀光潮，新竹縣長楊文科揪《茶金》中飾演「萬水來」一角的演員洪都拉斯，在姜阿新第三代女婿吳錫斌導覽下再次來到姜阿新洋樓，楊縣長更拿起北埔膨風茶、擂茶、柿餅等客家美食，介紹在地必來景點、店家，也讓洪都拉斯的饕客雷達大響，直呼要來竹縣一趟深度旅遊!

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楊文科介紹，《茶金》中另一個主角「膨風茶」，生產於新竹縣北埔、峨眉鄉，嫩芽時被小綠葉蟬吸食後，會散發出特殊蜜香，特等獎的膨風茶曾經一斤還被炒到1百多萬元，也讓洪都拉斯聽了後瞠目結舌，重現劇中萬老闆愛財性格直呼「真的是茶金，可不可以殺價!」

楊文科表示，感謝公共電視與客家委員會攜手推出《茶金》這部片，該劇背後是一部活生生的台灣近代地方發展史故事，這次邀請洪都拉斯一起重溫劇中的拍攝地點姜阿新洋樓。當時姜阿新將北埔整個地區茶葉事業帶起來，帶動經濟繁榮發展，從這棟建築可以看到主人姜阿新的品味，值得全國鄉親來此一遊!

楊文科指出，想要來到北埔鄉參觀姜阿新洋樓的鄉親，除了自行開車外，還可以選擇搭乘大眾交通運輸「5700台灣好行獅山線」到「北埔老街」站下車，步行即可抵達，搭乘獅山線還可以到「台鐵竹東站」附近全台最大的客家市場—竹東市場，品嘗濃厚客家味的美食、小吃，附近更有日式建築「蕭如松藝術園區」，超適合規劃一趟美食與藝術饗宴之旅。

洪都拉斯笑稱，他平常比較少接觸到這些客家文化，甚至連客家美食的「粄糕」這一輩子都還沒嘗試過，也看到楊縣長不餘遺力地推廣客家文化，想要把這些美食、景點介紹給朋友，再來新竹縣一趟深度旅遊!

姜阿新的第三代女婿吳錫斌表示，本次楊縣長與洪都拉斯特別前來宣傳，期望吸引更多人來北埔一遊，該棟建築為當時姜阿新的自宅及招待賓客的場所，曾一度易主，後世子孫努力花費半世紀之久才成功購回，建築外觀為巴洛克式，內裝潢呈現中、日式元素，可說是全世界少數協調融合洋、中、日式的建築，集結客家匠師精妙工藝的作品，有許多特色值得人們來此參觀。

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