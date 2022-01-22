COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

北市確診+1！染疫主婦足跡曝　曾到內湖好市多、大湖公園

▲案18310是一名家庭主婦，活動地點多集中於內湖地區，17日曾於晚上前訪內湖好市多。（圖／記者張勵德拍攝）
▲案18310是一名家庭主婦，活動地點多集中於內湖地區，17日曾於晚上前訪內湖好市多。（圖／記者張勵德拍攝）

編輯中心/綜合報導

2022-01-22 16:06:25｜2022-01-22 16:21:00

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增82例本土個案，臺北市今日也包含1例案18310，因其Ct值10有相當大的傳染力風險，北市衛生單位表示會擴大進行疫調。根據疫調，案18310是一名家庭主婦，活動地點多集中於內湖地區，17日曾於晚上前訪內湖好市多，隔日則前往慈濟內湖聯絡處的中型接種站。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲案18309及案18310的公共場域活動史。（圖／指揮中心）
▲案18309及案18310的公共場域活動史。（圖／指揮中心）
疫調顯示家庭主婦（案18310）應是被自家小孩（案18309）所感染，時間序為15日小孩回台北後傳給媽媽，媽媽18日出現不適症狀，22日確定染疫，因其中幾天Ct值10具有相當高的傳染風險，故北市衛生單位已請同仁擴大疫調，為可能接觸到的民眾採檢及居家隔離。

針對有確診足跡，好市多表示，今天上午因接到台北市政府衛生局通知有確診者足跡，緊急閉館消毒，將在明天恢復營業。（編輯：李惠婷） 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位女神你選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀