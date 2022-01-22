北市確診+1！染疫主婦足跡曝 曾到內湖好市多、大湖公園
中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增82例本土個案，臺北市今日也包含1例案18310，因其Ct值10有相當大的傳染力風險，北市衛生單位表示會擴大進行疫調。根據疫調，案18310是一名家庭主婦，活動地點多集中於內湖地區，17日曾於晚上前訪內湖好市多，隔日則前往慈濟內湖聯絡處的中型接種站。
編輯中心/綜合報導
2022-01-22 16:06:25｜2022-01-22 16:21:00
疫調顯示家庭主婦（案18310）應是被自家小孩（案18309）所感染，時間序為15日小孩回台北後傳給媽媽，媽媽18日出現不適症狀，22日確定染疫，因其中幾天Ct值10具有相當高的傳染風險，故北市衛生單位已請同仁擴大疫調，為可能接觸到的民眾採檢及居家隔離。
針對有確診足跡，好市多表示，今天上午因接到台北市政府衛生局通知有確診者足跡，緊急閉館消毒，將在明天恢復營業。（編輯：李惠婷）
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