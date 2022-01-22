中職／王維中任「兒童關懷大使」　投出助學好球做公益

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總是以自身成長過程將心比心、關懷兒童的王維中表示，去年見到資助人張阿姨後很感動，因為從他求學至赴美打球前的十幾年間，一路受張阿姨關懷支持，「對那時候的我來說，一點點幫助都有很大意義，能帶給我前進的力量，因此我也想成為像張阿姨一樣帥氣的人，帶給其他小朋友力量！」後來他也將愛心化為實際行動，資助了15名國內小朋友，因而會收到資助童的問候信和卡片，「每個小朋友都很可愛！裡頭年紀較小的小朋友，信件由媽媽代筆，不過小朋友會在信上畫插圖，好可愛！」王維中笑說。
會中的一大亮點，就是透過台灣世界展望會邀請，安排王維中與其中一位資助童-小泉(化名)相見歡！據輔導社工員表示，當小泉得知默默關心自己的資助人，竟是職棒球星王維中，感到無比興奮且不可置信！同樣很熱愛運動的小泉，當面道謝：「感謝維中哥哥幫助我快樂學習！」王維中以大大的擁抱，化解他緊張的情緒，並特別準備一顆獨一無二的簽名球送給小泉，他也舉自己為例，鼓勵小泉及其他遭遇困難的小朋友，「我小時候希望能認真打球，多賺一點錢讓家裡過好生活，並有能力幫助別人，如今我正繼續努力一步步實現想做的事，所以遇到困難時一定要堅持下去，不斷學習讓自己變更好，只要相信自己做得到，持續努力就會有成果，加油！」王維中說。
藉此難得機會，台灣世界展望會會長李紹齡邀請王維中擔任「兒童關懷大使」。李紹齡會長表示，看到維中帶著感恩回饋的心投身公益，讓良善形成生生不息的循環，覺得非常感動，盼望更多人一起播下愛心種子，讓更多孩子受助後成為改變社會的正向力量。也期待透過王維中親身經歷，告訴大家即使身處不理想環境，同樣能靠自我努力勇闖一片天，希望莘莘學子把握各種學習機會，努力朝更好的自己邁進！
王維中在分享會上，與理念相同的贊助夥伴-京田製菓商業總監陳淑玲，共同捐贈助學善款新臺幣10萬元，以及上千箱成分純粹不添加、安心又美味的兒童休閒食品，讓台灣世界展望會可以幫助弱勢孩子們。「陪伴孩子快樂成長」是京田製菓的信念，更是給予孩子安心的承諾，京田製菓時常關懷兒童、響應各項公益活動，希望貢獻一己之力，為困境中的孩子創造安心追夢的機會與勇氣，迎向更美好的未來，更期望藉由本次分享會與王維中一起拋磚引玉，邀請大家共同攜手為弱勢孩子們奉獻愛心！ 會後，王維中透過粉專直播與支持他的球迷朋友們互動，邀請台灣世界展望會東區辦事處區處長蕭文榮，一起以輕鬆的對談方式分享助學公益想法與計畫。並和球迷朋友進行趣味有獎問答，更捐出自己心愛的棒球手套線上義賣。據了解，得標者代表光隆精密（開曼）股份有限公司董事長呂皇甫，呂董事長本身相當欣賞王維中，也深受其愛心感動，對於能捐出新臺幣15萬元幫助弱勢孩子們，又能獲得簽名手套，感到相當高興！希望藉以此善舉，讓更多人都加入響應兒童關懷行動，陪伴孩子們安心學習、快樂成長！
助學關懷之路，需要匯集很多愛心能量。感謝贊助夥伴雪芃廣告集團/學思動力行銷有限公司，在活動資源與策畫執行上給予贊助支持！有了各界的鼎力協助，大家將更有力量為改善孩子們的學習環境而奮鬥，更有志一同用愛心做公益、一起成為更好的大人！