陸千萬富豪淪拾荒老人！鬧上媒體　不顧家黑歷史曝光

中國廣東省深圳市街頭，近日1名拾荒老人的故事引起外界關注，因為他曾是身家高達數千萬人民幣的董事長，後來卻因公司經營、資金等問題而破產。在他的身分曝光後，有當地媒體循線找到他的前妻和孩子，意外揭露他年輕時不顧家的黑歷史。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2022-01-22 17:14:55
綜合《澎湃新聞》等中媒報導，這名70多歲的老人名叫姜元陳，來自山東煙台，早年在家鄉開服裝公司，後在香港打拼，創立了香港聖龍集團，之後又在深圳成立深圳市聖龍發食品工業有限公司並任董事長，高峰時身家達數千萬元人民幣，旗下員工達數百人，還曾接受過媒體訪問，意氣風發模樣，與目前的落魄樣形成強烈對比。
曾經的千萬富豪為何落得如此境地？姜元陳聲稱，當初為了擴大生意，他向銀行貸款，因供應商欠款，導致資金鍊斷裂，最終破產；過去他曾擁有的3家公司，其中2家營業執照已被吊銷，另外1家則被列為失信企業。他也曾為了解決財務危機而到處討債，卻找不到債主，自2020年便開始在深圳街頭流浪，平日就靠拾荒度日。
當志工聯繫姜元陳在山東的前妻時，對方情緒激動，痛批姜元陳年輕時不顧家，沒有盡到丈夫的責任；此外，姜元陳還有2個兒子和1個女兒。其中1個兒子還是名校畢業生，有體面的工作，也都不願再提父親和過往的傷痛。
雖然前妻和孩子一度都拒絕將姜元陳接回家，但在公益組織「讓愛回家」的努力下，姜元陳已於22日乘車返回山東，由他的兒子、女婿等前來將他帶回。