打炒房沒用？5大行庫新增房貸創6年新高　央行這麼說

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由於5大銀行合計承做房貸比重，約占全體銀行近4成，因此，也一向被視為房市風向球。對於去年12月5大行庫新承作購屋貸款金額再衝高，央行官員表示，每年第4季為購屋旺季，加上12月新完工交屋潮較多，整批房貸轉入分戶貸款，使得12月新增房貸攀高，買氣延續向上走勢。
不過，12月5大行庫新增房貸利率上揚0.004個百分點，來到1.355%，央行官員指出，這顯示央行找來36家銀行開會，要求落實授信風險差別利率訂 訂的結果，利率會慢慢反映出來。
至於央行在12月祭出第4波選擇性信用管制措施，房市似乎是越打越熱？央行官員說，主要是經濟基本面真的很，廠商持續增加投資，台積電到哪設廠就會帶動房價，另從供給面來看，營建成本持續上升，去年全年營建成本上漲1成至2成多，這自然會反映在售價上，反映在售價上，購屋貸款金額也會增加。
對於購屋貸款金額還會再上升嗎？央行官員認為，現在營建成本仍居高不下，這可能讓房價撐在那，使得購屋貸款維持正面往上的力道。至於央行12月的第四波打炒房措施，央行官員強調，這並不會影響到首購族及危老都更，主要是針對信用資源過度流到囤房及炒作這部分，針對不合理有炒作性質的貸款加以限制，相信這部分一定會有點成效，會慢慢逐月呈現出來。