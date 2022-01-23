五堅情最喜歡的一首歌　MV初剪「婁峻碩看到哭了」

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《Be A Liar》這首新歌的MV拍攝也是歷經疫情延宕、調整內容後加倍投資，在MV中可以看到導演安排五堅情化身為五位西裝特務，似乎正在執行一項祕密任務，黃偉晉笑說：「自己是偷房卡的高手！」整隻MV圍繞著Be A Liar的音樂與歌詞往下進展，也讓粉絲們看得十分過癮，紛紛表示：「這首歌無論是音樂或是MV都榮登自己五堅情的最愛歌曲！」更有許多粉絲留言表示自己推測是什麼樣的劇情，也讓觀賞留言變成一種像閱讀偵探小說的刺激感。
MV首播後，陳零九在IG上寫下「悲傷是大於快樂的，快樂是流動的，但悲傷不是，他會刺進你的心裡，當你試著拔掉那根刺，你只會再一次受傷」、「但我們都錯了，我們不需要拔掉那根刺，只要去接受他、擁抱他、認可他，他不會消失，也不需要消失，他會成為你的一部份，接著你只會更強大」、「而我們總是忽略那簡單卻又非常有用的方式，快樂是流動的，就跟空氣一樣，深呼吸...發自內心的快樂，跟悲傷共處，那才是最大的心靈財富」。
短短的幾句話，也讓許多粉絲產生眾多共鳴，紛紛表示：「原來再怎麼努力，唯有自己真實的面對自己，才能往下一個階段邁進，而這個過程，每個愛你的人都會陪你走過這段心路歷程。謝謝五堅情透過音樂帶給我們這麼強大的力量！」婁峻碩也表示：「這首MV我第一次看到導演的初剪版本就看到哭了，完整版發表後，再哭一次！」五堅情也透露這部作品是五個人史上投資最多錢的一首歌，賴晏駒笑說：「我也哭了！因為是真的花很多錢，哈哈，希望五堅情的MV可以先停一下，不然要破產了！我們要先賺一下錢啦！」
對於專輯，團長邱鋒澤説：「這首是五堅情首張同名專輯的最後一首歌，其實心裡有點不捨，不知道下一支五堅情的MV會是什麼時候。關於這張專輯，我還滿驕傲的，因為在這張專輯裡，每個人各自都有觸碰到不同的曲風，未來我們我們會尋求更多不同的變化，希望大家多多支持。」
五堅情首張同名專輯實體通路在2月18日正式發行，五堅情也溫情喊話，過年期間，請堅果們要注意身體，也把歌練好，讓我們一起在2月19日月面著陸高雄巨蛋！（編輯：楊穎軒）