素還真現身大甲鎮瀾宮祈福　媽祖、虎爺進戲院捧場

21日晚《素還真》舉辦電影包場，霹靂布袋戲邀請到來自不同宮廟的2尊媽祖及1尊虎爺到場，和信徒及觀眾們一起用大銀幕觀賞電影，素還真更親自現身接待，而受邀的幸運觀眾看見媽祖與虎爺都感到十分驚喜，紛紛合掌祈求平安。霹靂布袋戲品牌總監也到場表達謝意，「希望媽祖、虎爺可以保佑《素還真》電影順利上映，也盼疫情能早日穩定。」素還真日前現身台中大甲鎮瀾宮拍攝祈福影片，向媽祖合掌祈福，預祝虎年順興平安，大甲鎮瀾宮副董事長特地為《素還真》加油，力挺台灣文創。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-22 20:17:07
由於布袋戲最早源自廟宇前演出的酬神戲，如今在霹靂布袋戲推出的電影《素還真》即將登上大銀幕之際，特別恭請媽祖及虎爺們大駕光臨，一同進戲院體驗大銀幕的震撼感！而本次活動在大甲鎮瀾宮台北分靈揚善媽祖創辦人詹茗任先生的牽線下得以完成，他也表示日期及座位都是預先擲筊請示過的，相當慎重。
除了慎重地迎請神明到戲院觀賞電影，這次電影《素還真》的行銷團隊伯樂影業還邀請到全球僅有21位、台灣唯一的「樂高認證大師」黃彥智老師跨界合作，透過老師的巧手運用積木馬賽克拼貼方式，創作出七大幅《素還真》主題的馬賽克拼圖。這些作品不僅凸顯出素還真在電影版中的多變造型，其中六幅更巧妙地結合了台北101、新竹竹塹城東門、台中公園、嘉義阿里山小火車、台南安平古堡、高雄展覽館等六處台灣各具特色的城市風景，讓電影宣傳不僅兼具風土人文與藝術創意，也開啟國片與影城在戲院版位合作運用上的新篇章。而這七幅珍貴作品現正分別於六大城市中的威秀、秀泰、國賓與新光等四大影城影廳展示，讓全台觀眾在觀賞電影《素還真》的同時，還能近距離欣賞獨一無二的跨界藝術創作。