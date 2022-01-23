NBA／馬刺主控打出生涯年 名記：他賣價很高多隊關注他
聖安東尼奧馬刺本季要打進季後賽有些困難，不過球隊雖然陸續送走了一些主力，但目前仍看不出有重建的跡象。根據知名記者Brian Windhorst在播客節目上分享的消息，球隊主控Dejounte Murray賣向很好，未來可能會在交易市場上出現。
記者黃建霖/綜合報導
2022-01-23 09:51:07
在Tony Parker生涯晚期，Murray就成為馬刺重點培養的後衛，2019年和球隊簽下4年6400萬的合約，這份合約要到2024年才到期。25歲的他本季出戰41場，場均可得到19.3分8.5籃板8.9助攻2次抄截，打出生涯至今最佳表現。
讓人有些好奇的是，儘管不少球隊都需要一位先發水準之上的後衛，但或許是因為馬刺一貫的經營模式，並沒有太多關於Murray被報價的傳聞。不過Windhorst透露聯盟中多支球隊的高層都關注著他的動向。
「我不是在說Murray現在就會被擺上貨價，不過一旦他的名字現出現在交易市場上，其他球隊都會準備提出報價。如果馬刺想要交易Murray的話，肯定能賣個好價錢。」Windhorst如此說道。
馬刺名帥Gregg Popovich和執行長R. C. Buford聯手為球隊打造將近20年的輝煌時期，他們的經營模式都不會輕易賣掉陣中主力。但隨著LaMarcus Aldridge、DeMar DeRozan和Patty Mills等人出走，或許球隊正準備迎來一個比較大的變動。