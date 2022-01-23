不滿疫苗通行證！馬克宏「惹毛」民眾　3.8萬人上街抗議

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法國內政部表示，在疫苗通行證上路前夕，法國各地出現示威抗議人潮，估計22日約有3萬8千人走上街頭。反對這項政策者認為，縮緊防疫措施嚴重影響日常自由，並批評該政策宛如「社會隔離」，號召民眾上街反對。
即將在今年4月競選連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，他就是想「惹毛」不接種疫苗的民眾，透過造成生活上不便的結果，加速疫苗施打率，並盼此舉有助在不封城的情況下，降低醫院負荷。
法國內政部指出，約有5200名示威者在巴黎街頭抗議，而他們多半是總統參選人菲里波（Florian Philippot）的支持者，這名總統候選人以反歐盟、民族主義吸引許多國內強硬派反對人士支持。
目前法國加護病房超過7成被新冠肺炎患者佔據，且多數未接種疫苗。受到Omicron變異株強襲，法國這過去一周以來，每10萬人就有2千8百人染疫，每日新增約30萬例確診，每天病歿人數約200人。
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