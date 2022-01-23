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不滿疫苗通行證！馬克宏「惹毛」民眾　3.8萬人上街抗議

▲法國為因應國內第5波疫情，24日疫苗通行證法條將正式上路，引來大批民眾反對。 （圖／美聯社／達志影像）
▲法國為因應國內第5波疫情，24日疫苗通行證法條將正式上路，引來大批民眾反對。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-01-23 10:03:02

法國近期面臨第5波疫情，每日新增確診病例屢屢超過30萬，為使民眾多多接種疫苗，法國國會於17日通過了疫苗通行證法，屆時未完整接種的民眾，將被大部分公共場所拒於門外。根據法國內政部表示，此法案引發國內部分人士不滿，有將近3萬8千人走上街頭示威。

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綜合《美聯社》、《法新社》報導，法國國會於17日以215比58票通過此法，凡是國內不完整接種疫苗、取得疫苗通行證者，24日法條上路後，想在餐廳用餐、搭乘火車或國內班機、想到酒吧、戲院或博物館從事娛樂活動也都會吃上閉門羹。

法國內政部表示，在疫苗通行證上路前夕，法國各地出現示威抗議人潮，估計22日約有3萬8千人走上街頭。反對這項政策者認為，縮緊防疫措施嚴重影響日常自由，並批評該政策宛如「社會隔離」，號召民眾上街反對。

▲法國疫情 （圖／美聯社／達志影像）
▲法國疫情嚴峻，政府要求民眾出示疫苗證明方得出入公共場所。 （圖／美聯社／達志影像）
即將在今年4月競選連任的總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾向《巴黎人報》（Le Parisien）表示，他就是想「惹毛」不接種疫苗的民眾，透過造成生活上不便的結果，加速疫苗施打率，並盼此舉有助在不封城的情況下，降低醫院負荷。

法國內政部指出，約有5200名示威者在巴黎街頭抗議，而他們多半是總統參選人菲里波（Florian Philippot）的支持者，這名總統候選人以反歐盟、民族主義吸引許多國內強硬派反對人士支持。

目前法國加護病房超過7成被新冠肺炎患者佔據，且多數未接種疫苗。受到Omicron變異株強襲，法國這過去一周以來，每10萬人就有2千8百人染疫，每日新增約30萬例確診，每天病歿人數約200人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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