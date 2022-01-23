《尚氣》男主角劉思慕難逃Omicron魔爪 證實自己也染疫
32歲的華裔加拿大男演員劉思慕因演出漫威電影《尚氣》走紅，雖然在片中武功高深，但在現實生活中仍難逃Omicron的魔爪，他日前在IG上證實自己事後發現染病，但還好病狀非常輕微，他今（23）日也透露已經康復，希望粉絲不用太擔心。
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-23 11:03:00
劉思慕前陣子跑到美國猶他州公園市滑雪，正在享受假期的他卻分享了一張照片，並寫下：「我本來很好奇，為什麼滑完雪的隔天我會這麼累，原來我感染了Omicron，謝謝大家的關心，我的症狀非常的輕微。」粉絲們也都紛紛獻上祝福，希望他早日康復。
這已經不是第一次有漫威英雄感染新冠肺炎，「奇異博士」班奈狄克康柏拜區早在去年4月就曾透露懷疑自己染疫，直到10月接受線上訪問時才鬆口承認，表示自己被病魔折磨了好幾天才康復，直言這一場全球性災難還沒結束，認為疫情非常可怕，希望大家都不要掉以輕心。
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