吳姍儒透露「婚宴費用女方全包」 吳宗憲一聽臉都歪了
中天綜合台《小明星大跟班》日前錄製「我要結婚了！Sandy婚禮招募大會！」主題，準新娘吳姍儒（Sandy）透露：「我原本規劃的婚禮只有40個人參加很低調，現在變10倍了！」讓吳宗憲緊張地問：「只有40個？我算在裡面嗎？」吳姍儒則笑答：「位置擠一擠還是有啦！而且妹妹結婚你只有眼眶泛淚，我希望你能哭成瀑布！」
記者臺孝婷/綜合報導
2022-01-23 12:30:00
吳姍儒也趁機對爸爸感性告白，認為婚禮上最怕的事就是爸爸缺席，不料吳宗憲卻有所懷疑：「我不知道她是不是騙我，突然間知道她要嫁人，她拉著我的手說『我雖然要嫁人了，但這世上我最愛的男人肯定是你』。」吳姍儒補充解釋：「坦白講，感情這種東西誰知道，但爸爸就是從頭到我死都是我爸爸。」此話一出吳宗憲心急回應：「不！讓我先死。」真心流露卻得到吳姍儒的歪樓答案：「好啦，讓你先啦！」
同場來賓小鐘也特別推薦象徵「遇見真愛終身相伴」的桐花芋香米食盅做為吳姍儒的婚宴料理，看著這道平民美食，吳宗憲卻有所顧慮：「結婚終究是大事，這會不會太粗俗？」吳姍儒則有不同意見，認為很多人怕油膩，清淡暖胃的料理更讓人喜歡，突然間吳宗憲卻想先釐清一件事：「我忘了問，婚禮錢是誰出？是我們還是新郎？」只見吳姍儒膽怯回應：「我們。」瞬間讓吳宗憲大讚這道料理非常好：「這就是一種樸實！我們就是客人來了1人1鍋！」而小鐘也趁此分享被邀請參與婚禮的喜悅，這讓吳宗憲不以為然：「不要在那邊假裝熱情，你還是怕包紅包啦！耕宏為了她要結婚，現在已經逃到中國，康康也已經移民了！」小鐘則大方曝光禮金數字：「Sandy結婚一定要大包，就包3萬6！」