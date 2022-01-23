周興哲無預警曝「喜訊」　過年沒辦法休息

周興哲進軍影壇第一部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，21日晚間他無預警釋出電影主題曲《想知道你在想什麼》搶先片花版，讓粉絲驚喜不已，周興哲感謝大家的支持，近期通告滿檔的他，要一路工作到大年初十一，除了與家人圍爐吃飯之外，過年每天都要跑映前映後，他一點也不喊累，反而開心說：「我來了！我們每天一起過年喔！」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-23 12:50:38
周興哲以男主角身份，親自為電影《我吃了那男孩一整年的早餐》量身打造主題曲《想知道你在想什麼》，為符合劇情需要，他從開拍前就苦練吉他多月，甚至因公住進隔離酒店時，吉他也帶在身邊，相當認真！周興哲透露：「這是我第一次用吉他創作、發表的歌曲，希望大家會喜歡！」他也分享：「每個人心中都有一首歌，有時聽了會傻笑、有時聽了會想哭，我揣摩青春懵懂的珍貴歲月，寫成這首《想知道你在想什麼》，希望有機會成為你心中的那首歌！」
周興哲主演的電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，是改編自2015年轟動Dcard的真實愛情故事，當時創下了5萬個讚的輝煌紀錄，由華映娛樂歷時4年多籌拍電影版，邀請到Netflix夯劇《華燈初上》金獎編劇杜政哲執編，由周興哲與李沐搭檔主演，周興哲近期忙碌一刻不得閒，電影將在28日上映，之後春節每天不打烊，勤跑映前映後直到2月11日，只有除夕圍爐可跟家人團聚。