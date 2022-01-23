他幫李安紀錄片配樂　虧音樂家老爸「毫無貢獻」

音樂人蔣三省兒子蔣榮宗，為李安紀錄片擔任主題配樂，回憶去年受邀參與該片原創音樂創作，蔣榮宗表示：「仍然像是在一場夢中。」他透露去年在在金馬獎頒獎典禮，看到偶像李安，在自己創作的配樂中行進上台，內心已無比悸動，這次為文化總會籌製的李安紀錄片量身打造配樂，蔣榮宗說：「其實接下時，心頭五味雜陳，心中充滿壓力，很怕自己表現地不夠好，那就會在偶像面前丟臉了。」
記者吳雨婕/綜合報導
2022-01-23 14:18:39
蔣榮宗受邀製作李安紀錄片配樂，為了進入李安的電影世界，他自我要求每天重溫一部李安的電影，「希望創作的靈感、情感能融入更深。」 提到自己對配樂的規畫，蔣榮宗說：「以李安導演與其他人物們的闡述過程，有情緒性的襯托出情感的鋪陳，透過紀錄李安導演每一部片不同的製作過程，濃縮出音樂的精神。」蔣榮宗也不忘記虧爸爸蔣三省「毫無貢獻」，笑說：「因為我爸正在製作戲劇原聲帶當中，我們互不干擾對方。」但又提到爸爸會不時偷看他在做什麼，一直「肖想」參一腳。
李安於去年榮獲兩年一度的總統文化獎，還特別獲頒文化耕耘獎，主辦單位文化總會為此以得獎者為主角，特別拍攝及剪輯成紀錄片，這也是李安首度同意拍攝以他個人為主題的紀錄片。此紀錄片由台視團隊專訪及製作，透過訪談導演及合作過的夥伴，穿插歷史照片、電影畫面呈現，片中配樂則由蔣榮宗特別量身打造，一起帶大家進入李安的電影人生。