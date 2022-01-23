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高雄增15確診！與高雄港群聚相關　陳時中：因工作接觸

▲高雄港確診個案關聯圖。（圖／指揮中心）
▲高雄港確診個案關聯圖。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-01-23 15:08:13

高雄港群聚持續延燒，指揮中心今（23）日宣布再增15例確診，高雄市府也緊急擴大匡列採檢，指揮官陳時中說，新增這15例確診者，多是在工作場域中互相感染，其中有一位大學生，是回到台北後接觸傳染給媽媽，而他的足跡和案新光輪染疫父18156和接駁船駕駛18186有相當程度重疊，研判是從此接觸感染。

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台北市一名婦人案18310被兒子案18309傳染而確診，疫調後發現案案18309讀高雄科技大學旗津校區，指揮中心今日表示，該名男大生的足跡，和新光輪染疫父案18156以及接駁船駕駛（案18186）有相當程度的重疊，因此研判是接觸而被傳染。

陳時中也說明，在今日新增的高雄港15例中，大多數確診者都是在工作場域相關染疫。

針對相關調查及防治作為，陳時中表示，高雄將持續設置社區篩檢站，高雄港增6處、社區篩檢2處，並持續進行確診個案調查、警政協助調查活動軌跡等釐清個案接觸進行匡列，再來也會透過港區實聯制，聯繫相關人員。（編輯：林莞茜）

▲高雄港群聚調查及防治作為。（圖／指揮中心）
▲高雄港群聚調查及防治作為。（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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