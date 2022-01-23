高雄增15確診！與高雄港群聚相關 陳時中：因工作接觸
高雄港群聚持續延燒，指揮中心今（23）日宣布再增15例確診，高雄市府也緊急擴大匡列採檢，指揮官陳時中說，新增這15例確診者，多是在工作場域中互相感染，其中有一位大學生，是回到台北後接觸傳染給媽媽，而他的足跡和案新光輪染疫父18156和接駁船駕駛18186有相當程度重疊，研判是從此接觸感染。
編輯中心／綜合報導
2022-01-23 15:08:13
台北市一名婦人案18310被兒子案18309傳染而確診，疫調後發現案案18309讀高雄科技大學旗津校區，指揮中心今日表示，該名男大生的足跡，和新光輪染疫父案18156以及接駁船駕駛（案18186）有相當程度的重疊，因此研判是接觸而被傳染。
陳時中也說明，在今日新增的高雄港15例中，大多數確診者都是在工作場域相關染疫。
針對相關調查及防治作為，陳時中表示，高雄將持續設置社區篩檢站，高雄港增6處、社區篩檢2處，並持續進行確診個案調查、警政協助調查活動軌跡等釐清個案接觸進行匡列，再來也會透過港區實聯制，聯繫相關人員。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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