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《單身即地獄》宋智雅再爆爭議　鏡頭前送假貨給主持人

▲宋智雅對於整形、使用假貨的傳聞，都直言不諱。（圖／翻攝宋智雅IG）
▲宋智雅對於整形、使用假貨的傳聞，都直言不諱。（圖／翻攝宋智雅IG）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-23 15:36:50

Netflix韓國實境節目《單身即地獄》開播後備受矚目，其中宋智雅因為「白富美」人設、欲擒故縱的撩男術成為討論最高的成員。沒想到節目才剛播畢不久，就接連傳出宋智雅穿戴名牌假貨、豪宅是大陸經紀公司付錢租的等爭議傳聞。現在宋智雅又被挖出曾在節目上將盜版衣服送給主持人，再度引起粉絲譁然。

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▲宋智雅被踢爆將身上的假貨紅色洋裝送給主持人。（圖／翻攝微博）
▲宋智雅被踢爆將身上的假貨紅色洋裝送給主持人。（圖／翻攝微博）
雖然宋智雅認了部分使用的名牌衣服、飾品是假貨，迅速將相關照片刪除，並公開手寫道歉信，但依然無法止血。有網友不斷挖出宋智雅過往超愛用假貨的證據，包括送山寨名牌球鞋給爸爸、在香水的業配照中使用同品牌的假包，還有曾在節目上透露同一件衣服很少會穿超過2次，並當場把其中一件漆皮洋裝送給主持人朴娜勑，但卻被抓包該洋裝也是假貨。

▲宋智雅未爆出爭議前，業配價碼比巨星誇張。（圖／宋智雅IG）
▲宋智雅未爆出爭議前，業配價碼比巨星誇張。（圖／宋智雅IG）
宋智雅「白富美」人設一夕崩壞，有粉絲力挺她就算穿假貨，還是能穿出高貴感，且使用假貨也不是什麼嚴重的事情，不需要過度苛責，但有網友認為宋智雅的夢想是創立自己的品牌，卻忽視智慧財產權的重要性，也會帶給粉絲錯誤的觀念。雖然宋智雅的經紀公司已出面道歉，但南韓不少網友不領情，在網路上留下人身攻擊的言論，讓宋智雅看到後情緒崩潰，對此經紀公司也承認此事，並打算提告。

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