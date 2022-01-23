新戀情曝光？郭書瑤洩隔罩親吻畫面 甜喊「最帥男主角」
女星郭書瑤主演電影《再說一次我願意》日前上映，她從「殺很大」成功轉型為女演員，還一舉奪下第50屆金馬獎最佳新演員，演技備受肯定，感情世界也受到關注。昨（22）日她在IG上貼出隔罩親吻畫面，甜喊對方是「最帥男主角」。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-23 15:56:55
郭書瑤昨日在IG上貼出一段影片，只見對方將她臉頰捧起，她閉上雙眼隔著口罩兩人左右磨蹭，她還害羞表示「最佳男配！晉升最帥男主角，再說一次我願意」，原來對方是《大學生了沒》的莫莉，同時她也有參與此電影演出，莫莉一頭帥氣俐落的短髮，一秒晉升成郭書瑤心中的最帥男主角，莫莉也轉發動態表示「今天取代蔡凡熙了」。
談到郭書瑤的感情史，最初和《大學生了沒》金陽談小2歲姊弟戀，對方當時被抓到吸毒，她還發聲力挺，不過戀情維持4年宣布告吹。2017年郭書瑤與小她5歲的以綸，因合作偶像劇《稍息立正我愛你》相識，曾被媒體拍到激情喇舌，兩人僅交往1年多就分手，傳出疑似是郭書瑤個性向來做自己，不太配合男方的需求，「戀愛習性」讓對方不能接受，兩段戀情郭書瑤都大方認愛，不過與以綸分手後，目前仍無新對象出現。（編輯：薛羽彤）
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