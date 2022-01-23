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高市一確診者二度至萬丹鄉　屏縣府公佈足跡

▲屏東縣政府23日公佈高雄市一名男性確診者，20日下午17時45分許至屏東縣萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，屏縣府對於足跡點緊急全面消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.23）
▲屏東縣政府23日公佈高雄市一名男性確診者，20日下午17時45分許至屏東縣萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，屏縣府對於足跡點緊急全面消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01.23）

記者黃正忠／屏東報導

2022-01-23 20:00:00

屏東縣政府23日公佈高雄市一名男性確診者案號「18399」至屏東縣足跡，他曾於20日、21日二度至屏東縣萬丹鄉找朋友，屏縣府衛生局已匡列3名接觸者，採檢後安排居家隔離，足跡點已完成清消作業。衛生局提醒，曾至相關場所的民眾自接觸日起14天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

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▲高雄市一名男性確診者21日晚間23時40分左右，曾至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 23）
▲高雄市一名男性確診者21日晚間23時40分左右，曾至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 23）
屏東縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，屏縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南3處篩檢站，請12日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友，24日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南3處篩檢站採檢，共同防堵疫情。

屏縣府衛生局疫調指出，案號「18399」於120日下午1745分許至屏東縣萬丹鄉和平東路一家飯湯店外帶，隔天21日晚間2340分左右至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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