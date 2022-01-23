高市一確診者二度至萬丹鄉　屏縣府公佈足跡

屏東縣政府 23 日公佈高雄市一名男性確診者案號「 18399 」至屏東縣足跡，他曾於 20 日、 21 日二度至屏東縣萬丹鄉找朋友，屏縣府衛生局已匡列 3 名接觸者，採檢後安排居家隔離，足跡點已完成清消作業。衛生局提醒，曾至相關場所的民眾自接觸日起 14 天進行自我健康監測，如有上呼吸道、腹瀉、嗅覺異常等症狀請盡速就醫。

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▲高雄市一名男性確診者21日晚間23時40分左右，曾至萬丹鄉中興路二段大富加油站，相關足跡點均已完成消毒。（圖／屏東縣政府提供, 2022.01. 23）

屏東縣長潘孟安呼籲，高屏生活圈緊密，在疫情指揮中心公布高雄本土個案多和高雄港區有關後，屏縣府也緊急啟動「高雄港區篩檢專案」，在全縣設置北中南 3 處篩檢站，請 12 日後曾於高雄港區工作或足跡曾與確診者重疊的鄉親縣民朋友， 24 日前儘速到國仁醫院、茂隆骨科、南門醫院北中南 3 處篩檢站採檢，共同防堵疫情。