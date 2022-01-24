于美人做年菜最重吉祥語　這道菜絕不吃：因為像「可憐」

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農曆新年即將到，面對新一年的工作，《超級紅人榜》三位主持人終於可于美人、蔡昌憲及許志豪可以先喘口氣過個好年。很重是年節的于美人今年有一位孩子陪在身邊過除夕夜，她表示會親自做點年夜菜，也會外面買些年菜，會照傳統習俗在除夕夜11點過後開始包水餃，她說：「所謂『子時吃餃子』，會親自調餡包餃子。」而除夕包水餃有個習俗就是「水餃包錢幣」來討吉利，于美人說有空就塞銅板，因為有時沒算好，吃了八個水餃才吃到有錢幣的，會撐壞肚子。而過年于美人最注重吉祥語，特別是菜色擺盤和用意，她比喻像苦瓜炒水蓮就不會吃，因為像「可憐」，一般在家會吵吉祥菜「韭菜炒韭黃」，象徵長長久久，她笑說要相信這些，有一年她過年看電影「悲慘世界」，那年就真的很慘，這也就是為何過年要有賀歲片。
蔡昌憲今年工作滿滿，也圓夢出了專輯，雖然有疫情但成績還算不錯，他稱是兒子帶來好運，今年過年他要做的第一件事就是帶「小菜包搶紅包」，因為今年是兒子第一個年，笑說由於家裡是大家族，往年包出太多紅包，開心表示「今年是我兒子的年，最喜氣」，因為通常第小孩一年其他家人與有人都會包最多，被問可享乘勝追擊再生一個？他說目前小蔡包才五個多月，自己孩在學習當爸爸階段，只要有時間就盡量陪伴他，當父親後才發現自己小孩怎麼看都最可愛，即使工作再累都覺得充滿希望，笑稱要靠兒子發才啦！
而家住基隆的許志豪，家人不管再忙都要全到才能開動吃年夜飯，目前五位家人分開住，所以年夜飯都沒有固定時間開吃，有次最後等到11點才吃到。家中比較特別的是初一一早一定吃素，然後跟著媽媽去廟裡拜拜，許志豪聲稱自己給紅包出手很大方，都會給吉利數字，更虧自己是散財童子，這時吳宗憲一聽馬上就回說：「你可以散財到東北角！」許志豪一直笑說在年錢拼命賺錢就是為了「小菜包」呀！ （編輯：薛羽彤）