胡瓜抽獎偷吃步被播出　全台灣婆媽都知道了

本週《綜藝大集合》日前外景來到桃園市桃園區景福宮錄影，更是邀請到了職棒元老黃平洋來當作我們的大來賓。桃園是棒球重鎮，所以一開場阿翔以抓寶投「寶貝球」的方式先邀請特別來賓味全龍的吳東融、陳品捷以及魏全球星們出場，而這時郭忠祐也不甘示弱的丟出寶貝球，請出聖地牙哥教士隊的投手宋文華。
娛樂中心/綜合報導
2022-01-24 02:00:00
這集來賓陣容星光閃閃，但胡瓜還是想試看看「寶貝球丟」下去為有什麼樣的結果，結果一丟，抓到超級大來賓台灣投手代表金臂-黃平洋馬上，傳奇人物一出場所有人尖叫聲連連，綜藝天王胡瓜邀請黃平洋大哥來開球，上演「挑戰好球帶」的戲碼，而這群職業選手要來與年青棒球員來到現場來「挑戰好球帶」，而黃平洋大哥也在旁解說每個投球細節，也讓這些後生晚輩受益良多。
除此之外主持人胡瓜與黃平洋大哥來抽「爽爽獎金送」給現場鄉親，特意安排黃平洋大哥來示範抽獎金，沒想到前面怎麼抽都是1000元，胡瓜就開始跟婆媽說只要你運氣好，就可以像黃平洋大哥一樣，一直抽到1000元，而第一位媽媽出來後，就一直猛盯著瓜哥看，並喊說：「瓜哥最會偷吃步了」，我要盯著看著你會不會騙我，沒想到這位媽媽剛抽完獎金，不按牌理就往前看箱子前面，抓到瓜哥作弊，胡瓜哭笑不得說這招「只播出一次」沒想到全台灣阿嬤、阿姨都知道了，為了感謝全台灣觀眾的支持，節目屢屢創下收視第一，胡瓜最後每位阿姨鄉親們都發1000元獎金，代表心中的感謝。（編輯：薛羽彤）