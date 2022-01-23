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徐若瑄曝「蕾神重槌」後現況　鼓勵自己：能學會笑著面對

▲徐若瑄透露自己努力過好每一天。（圖／記者林柏年攝）
▲徐若瑄透露自己努力過好每一天。（圖／記者林柏年攝）

記者臺孝婷/綜合報導

2022-01-23 16:57:48｜2022-01-23 16:58:13

王力宏和李靚蕾8年婚姻玩完，李靚蕾不滿王力宏不願意幫她澄清不實謠言，只在乎自己的形象，一氣之下發文控訴王力宏不但外遇、長期冷暴力，還是個媽寶和渣男，並將by2妹妹Yumi和徐若瑄都扯進戰局。徐若瑄被冠上小三頭銜後，多次發聲明自清，連老公都不得不出聲力挺，曾經和徐若瑄一起合作過電影《孤味》的女星丁寧今（23）日也逆風發文，讓徐若瑄相當感動。

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▲丁寧（右）發文力挺徐若瑄（左）。（圖／丁寧臉書）
▲丁寧（右）逆風發文力挺徐若瑄（左），喊話要網友不要散發負能量。（圖／丁寧臉書）
對於丁寧的力挺，徐若瑄留言透露：「今天一早起來看到這篇文，一時説不出話...謝謝姊的愛，讓妳擔心了，我有很努力的把每一天過好，只要心中有愛，再大的困難，我們也就能學會笑著面對，謝謝姊陪著我。愛妳。」顯然徐若瑄對於小三風波有說不出的苦，但仍努力不讓自己受影響，連演唱會都將如期舉行。

▲徐若瑄（左圖右）否認介入王力宏（左圖左）、李靚蕾（右）婚姻。（圖／翻攝徐若瑄、李靚蕾IG）
▲徐若瑄（左圖右）否認介入王力宏（左圖左）、李靚蕾（右）婚姻。（圖／翻攝徐若瑄、李靚蕾IG）
丁寧在臉書上表示：「我贊成你對這件事情說出自己理性的解析，你也可以不喜歡她的音樂，但是如果你謾罵她個人的一切，就不妥了，最重要的是，這些負面能量會不會影響她多少我們不知道，但確定會在你生命裡面變成你的。好的能量是自己累積出來的，不好的能量也是自己造成的。你是不是很想罵我，想想再罵。」並喊話網友不要因為自己的偏好去否認別人的努力。

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