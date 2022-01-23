加州罕見冬季野火狂燒 「世界最美公路」陷火海被迫關閉
美國加州近年來幾乎每年都有大規模森林野火，然而罕見的是近日出現了冬天的大規模野火，美國加州蒙特利郡21日晚間出現「科羅拉多野火」（The Colorado Fire），在強風助長下，一夜之間燒毀1500英畝（約為6.1平方公里）土地，就連擁有「世界最美公路」美稱的1號公路部分路段也被迫關閉。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-01-23 17:03:34
綜合《華盛頓郵報》、《紐約時報》等美媒報導，美國加州大蘇爾（Big Sur）沿海地區於當地時間21日晚間7點半發生山林野火，過去野火多好發於乾燥、炎熱的季節，然而蒙特利郡郊區上個月才經歷暴雨，如今入冬後天氣寒冷，發生這樣的野火相當罕見。
由於冬季強風助長火勢，野火迅速擴散，延燒範圍至少達1500英畝。據了解，這場大火起火點在蒙特利郡郊區，比克斯比峽谷大橋（Bixby Creek Bridge）北部也發生火災，當局雖緊急加派消防單位搶救，但直到22日晚間仍只有20%的火勢得到控制，具體的起火原因則有待調查。
加州運輸部表示，1號州際公路（State Highway 1）的部分路段也暫時雙向封閉，附近約500位居民也因此被要求疏散，所幸現階段並無人員傷亡。加州消防局發言人茱麗葉（Cecile Juliette）受訪時亦表示，過去加州野火高峰期在夏季，入冬還有野火相當少見。此外，多名氣象專家也稱，如今長期乾旱就像人體的慢性病，就算降雨、天寒也無法阻止火災發生。