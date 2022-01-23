中職／雙獅會嗨翻天　統一獅外野三鬼幫攻城獅加油

今日統一7-ELEVEN獅前進新竹籃球館力挺新竹街口攻城獅，特別舉辦棒籃雙獅好友日，本次棒籃雙獅主題日，是台灣首度棒球、籃球不同企業共同合作，因為獅子結緣，本日活動獅隊也特別規劃超人力指標球星蘇智傑、陳傑憲、林岱安、林安可，蒞臨現場舉辦球星簽名會活動，賽前也湧進許多支持統一獅及攻城獅排隊參加熱鬧活動。
記者黃泓哲/綜合報導
2022-01-23 17:33:31
本日雙獅好友主題日活動，除了獅子軍球星站台外，賽球獅隊也在現場規劃九宮格遊戲，讓籃球迷一起體驗棒球樂趣，萊恩感謝球迷相挺，也特別準備親自手繪塗鴉的紅包袋及萊恩拍攝台南景點明信片贈送給現場球迷，賽球統一獅萊恩、盈盈及新竹攻城獅瑞迪、紙箱Uncle舉辦蓋印見面會，現場和球迷一起互動同樂。萊恩表示：「這是第二次來到新竹籃球場，去年曾獲邀來現場表演，就已經感受到攻城獅魅力，今天能和選手一起來，和瑞迪、紙箱Uncle玩在一起是很棒的事情。」
統一獅林岱安表示：「很開心能夠來到新竹攻城獅主場體驗，之前都聽說攻城獅球迷很瘋狂，且現場氣氛很好，首次來到場內，那種感覺真的很不一樣，看到許多棒球迷來到現場挺籃球，大家都很熱情，期待新球季開打攻城獅球迷也歡迎來台南棒球場看我們比賽」。