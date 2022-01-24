又被說像宋智雅！遭酸「是妳一直整形」 女星27字回應了
女星斯亞從《我愛黑澀會》出道，因跟整型後的小A辣長相神似，常被不斷提及兩人長相，最近韓國節目《單身即地獄》熱播，聽到許多人說她像裡面的宋智雅，有網友表示「或者是因為你一直整型」，她也親自回覆，無奈吐露心聲「只是希望得到一點基本的尊重。」
娛樂中心/綜合報導
2022-01-24 08:03:56
斯亞（23）日發文透露，自己從小到大就被說像王心凌、蔡依林、伊能靜、丁噹、林妍柔、小涵、小A辣、崔咪、李毓芬、周揚青、到最近的宋智雅，她疑惑表示「我們都長一樣很難分辨嗎？不是對吧？不一樣對吧？」她坦言，這些人都各有特色、都很努力做著自己該做的事、很努力的活著。每個人在這世界上，都是獨一無二的！「只是希望得到一點基本的尊重。」
斯亞表示有很多人會故意的挑釁，開非常不好笑的玩笑，她舉例「你不會走去麥當勞說：我要點肯德基全餐；你不會走進香奈兒說我要買Lindy包。」她也嚴肅喊話真的這樣做的人，除了行為荒謬、不會做人、沒有禮貌跟基本常識，再來就是帶著滿滿的惡意跟挑釁，沒有別的。「當然，如果被踩到底線的時候，也是要適時的反擊回去，這才是真的高情商。不是所有遇到不舒服的事都需要忍下來才叫高情商，那只是叫：虛偽戴面具。」
網友看到後安慰斯亞「太走心了」，她也回覆「因為沒禮貌跟不尊重人的太多」。不過貼文留言還是挑釁居多，大多都說仍像小A辣，「可能你看的比較少 請多增廣見聞」、「謝謝你完美示範什麼叫不尊重跟沒禮貌」。還有網友直言「或者是因為你一直整型」，斯亞也不忍了出面澄清「我沒整、但一直被說、還是真的去整一下？這樣被說，我就不用澄清了？」（編輯：薛羽彤）