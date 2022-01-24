COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

脖子腫大當心甲狀腺癌　輔助工具讓手術更安全

脖子腫大當心甲狀腺癌　輔助工具讓手術更安全
脖子腫大當心甲狀腺癌　輔助工具讓手術更安全

健康醫療網

2022-01-24 09:31:00

【健康醫療網／記者陳佳慧報導】一名70歲婦女，近來發現脖子越腫越大，就醫檢查竟發現是甲狀腺腫瘤，醫師研判惡性機率較高，建議手術切除。由於腫瘤較大且已侵襲周圍血管、神經，考量手術困難度較高，建議使用神經監測器及組織凝集儀，避免聲音沙啞等併發症，術後恢復情形良好，很快就順利出院。

我是廣告 請繼續往下閱讀
甲狀腺掌管新陳代謝　台罹病人數攀升

高雄市立聯合醫院外科部部主任李世超指出，甲狀腺為人體內分泌器官，外觀如同蝴蝶般包覆前頸部，主要功能為分泌甲狀腺素，掌管全身的新陳代謝，包括：皮膚、心臟、肌肉、眼睛、骨骼、精神情緒等器官或功能。

根據健保署統計，近3年因甲狀腺疾病就醫人數逐年攀升。李世超部主任表示，甲狀腺疾病以功能性及腫瘤為主，如甲狀腺機能亢進或低下，以及良性的甲狀腺節結或囊腫，或惡性的甲狀腺癌，其中高達95％以上為原發性，少數為淋巴癌。

未積極治療　甲狀腺風暴可能致命

以國人常見的甲狀腺機能亢進為例，女性發生率是男性3~5倍。李世超部主任說明，因身體製造抗體刺激甲狀腺，導致甲狀腺素分泌過多，容易出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱、失眠、脾氣暴躁、呼吸喘、腹瀉、食慾增加、體重減輕、容易疲倦、脖子腫大、眼睛突出等典型症狀，甚至造成不孕、流產，或男性不舉、骨質疏鬆等問題。

他強調，甲狀腺機能亢進要積極配合醫囑治療，以免產生甲狀腺風暴，引起多種器官衰竭甚至致命，亢進病患依病情不同，有長期服用藥物及手術切除等治療方式；而甲狀腺腫瘤以手術為主，有傳統手術、微創內視鏡以及達文西手術等，可根據腫瘤大小、是否侵犯周圍組織或淋巴轉移，以及經濟考量等來選擇。

術中搭配輔助工具　提升手術安全性

針對甲狀腺腫瘤較大或二次手術患者，李世超部主任建議，術中可使用輔助工具，如神經監測器能避免傷害返喉神經，造成聲音沙啞、無法發聲，甚至呼吸困難等併發症；而組織凝集儀可取代傳統電刀，大幅降低組織熱傷害、縮短手術時間，「手術時間越短、麻醉所需時間越少，病人就越安全」，同時也能減少術後疼痛、傷口癒合的時間。

他進一步分享，母親30多年前，因甲狀腺結節開刀，組織化驗發現是甲狀腺癌，再次手術時，組織沾黏嚴重已侵犯返喉神經，術後發生暫時性聲音沙啞。「如果當時有手術輔助工具，就能提高手術安全性，讓病人多一層保障。」

遠離甲狀腺疾病　定期檢查為上策

每年1月是國際甲狀腺意識月，李世超部主任建議，應留意脖子是否有莫名腫塊，若身體有不適症狀且找不出原因，最好抽血檢查甲狀腺素，並將甲狀腺超音波檢查列為健檢項目；一旦發現甲狀腺疾病應積極治療，如果甲狀腺超音波影像顯示，有不規則、鈣化或腫瘤速度快速等情形，應進一步穿刺判斷良、惡性。

另外，日常均衡飲食多吃蔬果、種子類食物，補充益生菌可幫助新陳代謝、減少甲狀腺分泌失調，有助預防罹患甲狀腺疾病；甲狀腺機能亢進者則要少吃含碘食物，如海帶、蝦蟹貝類，以控制疾病。



資料來源：健康醫療網 脖子腫大當心甲狀腺癌　輔助工具讓手術更安全

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀