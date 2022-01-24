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高雄市立聯合醫院外科部部主任李世超指出，甲狀腺為人體內分泌器官，外觀如同蝴蝶般包覆前頸部，主要功能為分泌甲狀腺素，掌管全身的新陳代謝，包括：皮膚、心臟、肌肉、眼睛、骨骼、精神情緒等器官或功能。
根據健保署統計，近3年因甲狀腺疾病就醫人數逐年攀升。李世超部主任表示，甲狀腺疾病以功能性及腫瘤為主，如甲狀腺機能亢進或低下，以及良性的甲狀腺節結或囊腫，或惡性的甲狀腺癌，其中高達95％以上為原發性，少數為淋巴癌。
未積極治療 甲狀腺風暴可能致命
以國人常見的甲狀腺機能亢進為例，女性發生率是男性3~5倍。李世超部主任說明，因身體製造抗體刺激甲狀腺，導致甲狀腺素分泌過多，容易出現心跳變快、心悸、手抖、怕熱、失眠、脾氣暴躁、呼吸喘、腹瀉、食慾增加、體重減輕、容易疲倦、脖子腫大、眼睛突出等典型症狀，甚至造成不孕、流產，或男性不舉、骨質疏鬆等問題。
他強調，甲狀腺機能亢進要積極配合醫囑治療，以免產生甲狀腺風暴，引起多種器官衰竭甚至致命，亢進病患依病情不同，有長期服用藥物及手術切除等治療方式；而甲狀腺腫瘤以手術為主，有傳統手術、微創內視鏡以及達文西手術等，可根據腫瘤大小、是否侵犯周圍組織或淋巴轉移，以及經濟考量等來選擇。
術中搭配輔助工具 提升手術安全性
針對甲狀腺腫瘤較大或二次手術患者，李世超部主任建議，術中可使用輔助工具，如神經監測器能避免傷害返喉神經，造成聲音沙啞、無法發聲，甚至呼吸困難等併發症；而組織凝集儀可取代傳統電刀，大幅降低組織熱傷害、縮短手術時間，「手術時間越短、麻醉所需時間越少，病人就越安全」，同時也能減少術後疼痛、傷口癒合的時間。
他進一步分享，母親30多年前，因甲狀腺結節開刀，組織化驗發現是甲狀腺癌，再次手術時，組織沾黏嚴重已侵犯返喉神經，術後發生暫時性聲音沙啞。「如果當時有手術輔助工具，就能提高手術安全性，讓病人多一層保障。」
遠離甲狀腺疾病 定期檢查為上策
每年1月是國際甲狀腺意識月，李世超部主任建議，應留意脖子是否有莫名腫塊，若身體有不適症狀且找不出原因，最好抽血檢查甲狀腺素，並將甲狀腺超音波檢查列為健檢項目；一旦發現甲狀腺疾病應積極治療，如果甲狀腺超音波影像顯示，有不規則、鈣化或腫瘤速度快速等情形，應進一步穿刺判斷良、惡性。
另外，日常均衡飲食多吃蔬果、種子類食物，補充益生菌可幫助新陳代謝、減少甲狀腺分泌失調，有助預防罹患甲狀腺疾病；甲狀腺機能亢進者則要少吃含碘食物，如海帶、蝦蟹貝類，以控制疾病。
資料來源：健康醫療網 脖子腫大當心甲狀腺癌 輔助工具讓手術更安全
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