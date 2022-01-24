點拉麵手殘加「30片海苔」！端出結果超意外 日本人驚呆
拉麵是不少人熱愛的食物，無論是正餐或宵夜，吃下一碗總能大飽口福，且多數拉麵店除了能自選湯頭外，也能依照個人喜好及心情加點配料，但近日一名日本網友卻分享，自己點拉麵時不小心加點30片海苔，餐點上桌後景象相當壯觀。
編輯中心/綜合報導
2022-01-24 13:02:33
日本一名推主在推特表示，自己近日到橫濱市上大岡車站附近的拉麵店點餐，在操作點餐機時不小心按了3次「加10片海苔」，餐點送上桌後，只見老闆將海苔整齊的疊放在碗的內緣，30片海苔築起的「海苔牆」幾乎佔據整碗拉麵，把麵和其餘配料與四周隔絕，這位推主看了也馬上拍下照片上傳和網友分享。
貼文一出，目前已吸引將近16萬人點讚，不少網友留言「湯都被吸光了」、「要變成乾拉麵了」、「好像真的可以出款海苔拉麵」、「看起來還不錯吃」、「好意外的結果，沒想到擺得這麼整齊」、「店家會這樣擺片真驚人」、「這會吃壞肚子吧」；此外，推主也在留言區放上一般拉麵的照片，圖中可見未加點配料的拉麵中，僅有2片海苔，且湯量也是足夠的，推主表示，店家的拉麵都是正常的，只是自己的錯誤操作，才有如此驚人的狀況發生。（編輯：張志浩）