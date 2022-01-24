台股早盤跌逾200點、下殺17682點 疫情概念股逆勢抗跌
美股上周五（21日）四大指數皆收跌，道瓊與費半指數跌幅都超過1%。台股今（24）日開低走低，開盤沒多久即跌200點以上，17700點大關失守，下殺來到17682點，跌幅超過1%。權值股台積電早盤平盤上下震盪，在641元附近游走。其他重要電子股也熄火，疫情概念股相對強勢。
記者許家禎/台北報導
2022-01-24 09:35:37｜2022-01-24 09:37:41
華爾街上周五恐慌情緒蔓延、十年期美債殖利率上升，美股道瓊指數21日下跌450.02點，或1.3%，收34,265.37點；那斯達克指數下跌385.1點，或2.72%，收13,768.92點；標普500指數下跌84.79點，或1.89%，收4,397.94點；費城半導體指數下跌60.0點，或1.72%，收3,434.8點。
台北股市今日開盤跌55.97點，加權股價指數以17843.33點開出，沒多久跌幅擴大，早盤跌超過200點，下殺來到17682點附近，權值股台積電早盤平盤上下震盪，在641元附近游走。聯發科跌近1%，南亞科、聯電、緯創、國巨跌逾1%，旺宏、力積電跌超過2%，華碩、宏碁跌2%上下，友達與群創也弱勢跌逾2%。
今日逆勢抗跌股，包括鴻海漲約1%，來到103元。南港漲3%、環球晶、台塑化、中美晶漲1到2%。疫情概念股則表現較為亮眼，恆大、毛寶、康那香漲4到5%，雃博漲1%，亞諾法漲6%多，高端疫苗漲2%多。