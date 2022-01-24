COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

台股早盤跌逾200點、下殺17682點　疫情概念股逆勢抗跌

▲台股今（24）日開低走低，開盤沒多久即跌200點以上，17700點大關失守，下殺來到17682點，跌幅超過1%。（圖／NOWnews資料照）
▲台股今（24）日開低走低，開盤沒多久即跌200點以上，17700點大關失守，下殺來到17682點，跌幅超過1%。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎/台北報導

2022-01-24 09:35:37｜2022-01-24 09:37:41

美股上周五（21日）四大指數皆收跌，道瓊與費半指數跌幅都超過1%。台股今（24）日開低走低，開盤沒多久即跌200點以上，17700點大關失守，下殺來到17682點，跌幅超過1%。權值股台積電早盤平盤上下震盪，在641元附近游走。其他重要電子股也熄火，疫情概念股相對強勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華爾街上周五恐慌情緒蔓延、十年期美債殖利率上升，美股道瓊指數21日下跌450.02點，或1.3%，收34,265.37點；那斯達克指數下跌385.1點，或2.72%，收13,768.92點；標普500指數下跌84.79點，或1.89%，收4,397.94點；費城半導體指數下跌60.0點，或1.72%，收3,434.8點。

台北股市今日開盤跌55.97點，加權股價指數以17843.33點開出，沒多久跌幅擴大，早盤跌超過200點，下殺來到17682點附近，權值股台積電早盤平盤上下震盪，在641元附近游走。聯發科跌近1%，南亞科、聯電、緯創、國巨跌逾1%，旺宏、力積電跌超過2%，華碩、宏碁跌2%上下，友達與群創也弱勢跌逾2%。

今日逆勢抗跌股，包括鴻海漲約1%，來到103元。南港漲3%、環球晶、台塑化、中美晶漲1到2%。疫情概念股則表現較為亮眼，恆大、毛寶、康那香漲4到5%，雃博漲1%，亞諾法漲6%多，高端疫苗漲2%多。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

單身不地獄！若有機會去地獄島來段浪漫邂逅，現場5位男神妳選誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀