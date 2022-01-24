疫情升溫！聞確診者視訊告別　曾國城忍悲紅了眼眶

公視春節節目《一字千金妙筆生花風雲榜特別版》，邀請第一線的防疫人員上節目 PK 中文書寫，並分享疫情期間職場上難忘的畫面。服務於負壓隔離病房護理師葉秀雯，提及去年本土疫情嚴重時，負壓隔離病房收治重症病患，許多位年長者插管無法說話，心中難免不安與害怕，彌留的重症病患家屬靠著手機視訊與長者道別，讓主持人曾國城也忍不住眼淚打轉。

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▲公視《一字千金妙筆生花風雲榜》節目特別邀請防疫拍檔參賽。（圖／公視提供）

護理師葉秀雯說，因防疫限制探病人數，家屬焦急如焚，為了讓照護更人性一點，他們幫家屬把手機架到病床上，每次進入病房治療時幫忙視訊通話，以撫慰彼此的心靈。最令她印象最深刻的是，家人透過視訊陪伴一位彌留的病患，跟他「道別、道愛、道謝、道歉、道諒」，讓他不留遺憾，平順的離開，曾國城說著：「真的很難忘，很容易動容！」眼淚也忍不住打轉。





全國第一個幫確診產婦接生的萬芳醫院婦產科主任王樂明，憶起當時為避免感染，幫懷孕37週的孕婦剖腹產，接生時，醫護人員身著全套防護裝備，為避免插管幫產婦進行半身麻醉，「大家不敢講話，只聽到心電圖的聲音，然後，小朋友一抱出來，哭的那一剎那，媽媽的眼淚就掉了下來」，那種從恐懼到開心的畫面，至今王樂明都難忘。





▲護理師葉秀雯（左）協助肺炎重症患者以視訊與家人做最後告別。（圖／公視提供）

▲第一位確診產婦接生的王樂明醫師（左），在《一字千金》透露從緊張到開心的生產過程。（圖／公視提供）

不過，

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位參賽者以兩人為一組闖關，結果第二關「團結一字 2.0 」最考驗大家實力，要看圖發揮聯想力推敲部件，再將部件組成一字。其中一題由聲音、嘴巴、貝殼圖形推敲出「音」、「口」、「貝」部件，再組成「韻」字，堪稱是最難的一題，結果全軍覆沒，曾國城直說：「時間與壓力真的是最大的敵人！」