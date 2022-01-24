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受疫情影響！女星開唱臨時喊卡　她無奈「人已經到了」

▲鄭宜農原本要在「黑潮放送音樂節」開唱，沒想到活動因為疫情臨時取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）
▲鄭宜農原本要在「黑潮放送音樂節」開唱，沒想到活動因為疫情臨時取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-01-24 10:35:47

台灣疫情升溫，各地區都積極防疫，避免疫情擴大，歌手鄭宜農原本預計要在昨（23）日於高雄MLD台鋁商場舉辦的「黑潮放送音樂節」開唱，沒想到人都到達高鐵站了，卻被臨時告知活動喊卡。

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主辦單位先是在臉書公告受到疫情影響，為維護觀眾的健康與安全，當天鄭宜農開唱部分取消，後續演出、退票方案將另外公布。鄭宜農隨後也在臉書貼出一張攤手的黑白照片，發文透露：「收到通知的時候，我們一行人已經在高雄了，大家不禁苦笑出來。不過，雖然準備好的演出不能呈現有點遺憾，保護大家的安全與健康，無論如何都是最重要的事。」

▲鄭宜農原本要在「黑潮放送音樂節」開唱，沒想到活動卻因為疫情臨時取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）
▲鄭宜農原本要在高雄開唱，遇疫情無奈被取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）
鄭宜農也不忘感謝大家的體諒，「一起努力，我們很快再見。也願疫情早日平息，一切健康平安。」貼文發布後，高雄市議員黃捷都現身留言處留言表示：「辛苦了，平安健康。」有網友留言提到：「應該是有足跡不得已取消，大家辛苦了。」

▲鄭宜農原本要在「黑潮放送音樂節」開唱，沒想到活動卻因為疫情臨時取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）
▲鄭宜農都已經在高雄了，沒想到活動卻因為疫情臨時取消。（圖／翻攝鄭宜農臉書）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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