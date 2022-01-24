豐原新本土病例為中央誤植 盧秀燕：台中即起禁止探病
本土疫情升溫，台中市長盧秀燕今天上午宣佈，即日起台中市全面禁止探病，陪病只限一人。另外，疾管署網站更新「本土病例地理分佈」，今「台中市豐原區」有一例為中央誤植。盧秀燕也回應，台中目前沒有本土確診個案，疾管署今天中午就會更正。另春節期間，台中市將有216家醫療院所提供疫苗施打服務。
記者顏幸如/台中報導
2022-01-24 10:42:02
盧秀燕今（24日）上午到北屯仁和快打站視察長者疫苗施打情形，現場約有9千人施打。她也宣布，即日起台中市非必要性探病一律禁止，陪病方面除身心障礙者、12歲以下等例外情形，限1人陪病。
盧秀燕指出，台中市第一劑疫苗施打率85%，第二劑76%，第三劑18%、約50萬市民施打，這可能是目前還能稍微守住疫情的原因。她呼籲市民，本週就要過年，「除了探陪病有限制，目前為止會讓大家正常活動，不過不可掉以輕心，要做好防疫措施！」她提醒除非必要性採買，應減少移動、落實防疫措施，外出一定要戴好口罩，也要減少群聚。
盧秀燕說，台中市在春節期間共有216家醫療院所提供疫苗施打服務，開設462個診次，民眾可以率先預約，希望能提高施打率。