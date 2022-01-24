我是廣告 請繼續往下閱讀
中醫師賴睿昕表示，患有子宮肌瘤的婦女，常常會導致子宮體腔面積增大，內膜腺體分泌增多，並伴有盆腔充血導致白帶，如果患者的血糖若控制不佳，會造成抵抗力差，而私密處本是較潮濕的部位，相形之下更容易感染導致反覆搔癢症狀產生。而每天喝果汁容易導致血糖更不穩定，喝過量後手腳冰冷，容易疲倦，胃腸脹氣或食慾不振、小腹墜脹，或大便稀軟或者次數多、小腿容易腫脹等脾虛濕盛的現象，中醫常使用健脾益氣，除濕止帶的中藥來調理體質。
脾虛型的白帶通常是因為身體調節的代謝出現異常，過度勞累，或長期吃冰品及生冷食物、喝冷飲，中醫的觀點認為會損傷脾胃的陽氣，造成脾虛無法運化水濕，體內的濕氣無法正常代謝，任脈失固，帶脈失約而為帶下，時好時壞反覆發作，吃冰較多又會加重，如果患有子宮肌瘤，血糖又調控不佳，私密處搔癢會更嚴重，應該以穩定血糖，改變子宮環境以減緩肌瘤生長為宜。
糖尿病患尿糖升高 影響陰道酸鹼平衡
賴睿昕醫師接著補充，由於糖尿病患者胰島素分泌相對不足，血液中血糖升高，尿液中糖分隨之增多，同樣會影響陰道的酸鹼平衡，使陰道酸性增加，黴菌易於繁殖，導致感染，出現瘙癢。臨床中較肥胖的糖尿病女性，早期易出現外陰瘙癢現象，而這類型的體質常常是屬於脾虛濕盛；代謝差的女性，也是子宮肌瘤的好發體質，建議積極把血糖控制在正常範圍內，平時攝取水份要充足，保存外陰乾爽，月經來時要勤換衛生棉，月經前後儘量不穿緊身不透氣的衣物，例如皮衣皮褲、牛仔褲、褲襪等等，同時最好是純棉製品。新的內衣一定要先清洗過後再穿。也可多做骨盆運動，下腹部的運動可以有效改善子宮的血液循環，對於肌瘤的治療也有幫助。
中醫以改善環境為主 增加免疫力提升防禦功能
賴睿昕醫師說，改善子宮與陰道的疾病，中醫最主要還是以改變病態的環境，以及提升身體對血糖的再吸收以及利用為主，最重要的就是增強自身的免疫機能，增加陰道的防禦功能；飲食方面可以喝低糖或是減糖的優酪乳、天然的蔓越莓預防感染，還有避開較涼性的食物如果汁，涼性食物會阻礙身體的代謝機能，連帶的也會影響血糖，如果一旦白帶色變成黃綠色、或是有搔癢等感染症狀，則應連帶避免食用辛辣烤炸等刺激性食物，並尋求醫師協助。
資料來源：健康醫療網 年節大魚大肉 小心血糖調控不佳導致私密處搔癢
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊