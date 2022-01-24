立法院再協商預算　為柯建銘臉書文吵近1小時

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曾銘宗指出，國民黨在黨團協商中質疑都更中心可能衍伸弊案、2025非核家園可能跳票、外交部長任內斷6國邦交要刪特別費，真正拖延的是柯建銘，民進黨不能面子要、裡子要、還倒打在野黨一巴掌。
柯建銘回應，總預算審查從上周一到周六，朝野互有攻防，最終交由選民決定，這是政治ABC，他代表執政黨在攻防預算，而每個臉書都罵他，他都一笑置之，這就是政治，黨團協商是直播，大家都有立場。
國民黨立委李德維說，當天預算審查到晚上11點多，每個人都有發臉書，但沒有人罵執政黨、柯建銘，是誰在臉書挑起來再攻擊？要幫執政黨、部會辯護可以，結束後回頭打國民黨，「我是白癡嗎」？
柯建銘指出，疫情這麼嚴重，全國最壞示範就是群聚在這裡，他用這種心情來寫這臉書文，他也有用「請」字。武器是對等的，國民黨也在報紙上罵他，儘管罵他罵得痛快，大家臉書也可以寫，他沒有禁止，政治攻防就是這回事。
時代力量立委陳椒華說，建議柯總召臉書文有2句刪掉，總召的文有幾十萬人在看，影響力不小，但如果可以的話協商預算不要再杯葛。民眾黨立院總召邱臣遠則說，柯總召不要再激起大家，預算認真審就認真審，不要一邊發臉書。
柯建銘表示，他昨天一整天沒出門，都在想總預算要怎麼處理，也打電話給國民黨總召費鴻泰，今日在院會把酒駕三法通過，代表立法院有進度；至於臉書文請大家多包涵，大家要建立新夥伴關係，協商要盡快開始。