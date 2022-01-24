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李蒨蓉遭控侵權盜圖！15萬版權費不付　經紀公司回應了

▲李蒨蓉代言的指甲油品牌爆侵權盜圖。（圖 / 李蒨蓉、格麗特臉書）
▲李蒨蓉代言的指甲油品牌爆侵權盜圖。（圖 / 李蒨蓉、格麗特臉書）

娛樂中心/綜合報導

2022-01-24 12:51:44｜2022-01-24 12:56:48

女星李蒨蓉又出事了！2015年她因阿帕契打卡風波，一句「有那麼嚴重嗎」，讓她受到輿論撻伐，波及演藝事業整個停擺。近日又爆出爭議事件，攝影師控訴她和廠商盜用多張照片去做宣傳，15萬版權費也沒付，對此，李蒨蓉經紀人回應了。

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▲李蒨蓉代言指甲油爆出爭議。（圖 / 格麗特臉書）
▲李蒨蓉代言指甲油爆出爭議。（圖 / 格麗特臉書）
據《鏡週刊》報導，李蒨蓉去年10月替指甲油品牌拍攝形象照，最後交付照片時，品牌方選了2張，支付5萬元的費用，沒想到攝影師竟在臉書上看到其餘沒付費的9張照片。事後，攝影師聯繫了品牌商負責人，對方承諾會付其餘照片款項，共15萬元，但是一個多月過去，品牌商忽然失去聯繫，打了多通電話都沒有回應，同時他也連絡李蒨蓉的經紀人，對方已讀不回。 

▲李蒨蓉爭議事件不斷。（圖 / 李蒨蓉臉書）
▲李蒨蓉爭議事件不斷。（圖 / 李蒨蓉臉書）
被爆出侵權一事，李蒨蓉經紀公司向《NOWnews今日新聞》表示，「對於這次品牌端與攝影師的風波感到遺憾，李蒨蓉受品牌邀約秋冬聯名合作，依照合約出席活動、於社群媒體發文宣傳，履行責任與義務，配合品牌善盡職責，沒有參與也無權過問品牌與攝影師之間的商業行為，亦不了解其衍生出的版權與費用糾紛。」（編輯：薛羽彤）
 

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