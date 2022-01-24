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王品為何狂開一堆品牌？內行喊「根本聰明」揭手法：賺爆

▲有網友好奇詢問「王品搞那麼多品牌是在幹嘛！？」而引起內行揭開手法。（圖／翻攝自王品瘋美食APP）
▲有網友好奇詢問「王品搞那麼多品牌是在幹嘛！？」而引起內行揭開手法。（圖／翻攝自王品瘋美食APP）

編輯中心/綜合報導

2022-01-24 12:26:24

連鎖餐飲龍頭「王品集團」旗下品牌十分多樣，類型包括牛排、鐵板燒、火鍋等，使得消費者擁有更多的選擇。不過，就有網友好奇詢問「王品搞那麼多品牌是在幹嘛！？」而引起內行人揭開手法，直喊「反而更賺！」

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原PO於PTT八卦板上發文，指出自己已經許久沒吃過王品，但他近期搜尋王品後，發現其底下品牌一堆，「有些根本就沒聽過，同類型的店還一堆」，讓他不解詢問「王品創那麼多品牌到底是要幹嘛？我就不信每家店都很有市場= =有八卦？」

▲網友好奇詢問「王品搞那麼多品牌是在幹嘛！？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「王品搞那麼多品牌是在幹嘛！？」（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就引來內行人揭開手法，直言「用同品項配高低價位跟不同裝潢，看哪個牌戳到消費者胃口」、「就客群分隔啊！不知道到底哪個好賣全試試」、「新鮮感啊！灑一堆下去賠錢的收起來，中一兩個品牌做起來就賺了」、「開新店才有吸引力，舊店常去就不潮了」、「跟一堆新創作法一樣嗎？總有一個中」、「這個策略很正確，新開就有一堆yt開箱，然後一堆年輕人擠」。

甚至也有網友形容，「就跟滿街都是手搖飲料店是相同道理，賣的東西大同小異，就是撈一波新鮮感」、「差異化阿！安卓一堆手機還不是有人買」、「科技公司也一堆兒孫公司」、「瓦城也是啊」。（編輯：陳雅雲）

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