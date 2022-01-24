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手沖展現咖啡層次 義式濃縮凸顯特性咖啡沖泡方式非常多元，常見有手沖、義式濃縮、冰滴及冷萃等方法，手沖咖啡是把咖啡粉放入有濾紙或濾網，將熱水注入咖啡粉中，萃取出咖啡液。
手沖能展現咖啡的多重層次與香氣；義式濃縮咖啡是用義式咖啡機以高溫、高壓快速萃取出咖啡液，沖出的咖啡液濃厚且油脂呈乳化狀，可凸顯出咖啡本身的風味特性。不同操作手法也會巧妙影響咖啡風味，廣受許多咖啡迷的喜愛。
滴咖啡風味細膩 冷萃咖啡口感純淨冰滴咖啡是以冷水或冰塊融化後的水滴，緩緩滴入咖啡粉萃取出咖啡液，冰滴咖啡的風味細膩，許多店家還會再將冰滴咖啡冷藏數天熟成，讓香氣更加有層次。至於冷萃咖啡的沖泡方式與冷泡茶相似，是將咖啡粉長時間浸泡冷水中，喝起來風味純淨而酸度較低，若再額外注入氮氣使冷萃咖啡產生綿密氣泡，口感會更加柔滑。
減少負面影響 選對最佳時間想要咖啡的提神效果、又要減少負面影響，「喝對時間」很重要。蔡孟融營養師建議，咖啡因在人體內的半衰期約4～6小時，不想被咖啡因干擾睡眠，可將喝咖啡的時間提早，例如就寢時間是晚上10點，可拉長到睡前7小時就不喝咖啡，意即下午3點後就不再喝。
由於咖啡因在喝完後20～30分鐘才發揮作用，食藥署提醒，若有午休習慣，可先喝完咖啡立刻小睡片刻，醒來剛好可發揮提振精神的效果。
資料來源：健康醫療網 咖啡不同種類各有所好 什麼時間點喝最好？
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