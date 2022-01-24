Omicron會腦霧、終身影響？後遺症有哪些？醫籲：還是要小心！

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黃軒醫師指出，Omicron病毒確實可能留下腦霧的後遺症，使得人出現疲倦、遲鈍、健忘、難以專注等情況，據英國研究指出Omicron患者約有1/4的機會出現腦霧，這確實可以參考，不過醫師認為，這是因為此病毒是現在正在全世界大流行的病毒，所以特別聚焦在此事件上，但其實不只是Omicron，日前的原始株、Delta等都有可能引起腦霧。
黃軒醫師更進一步解釋，腦霧這名詞雖然民眾或許較為陌生，但其實相當常見，像是感冒、流感、用藥、睡不好、電動打太久、吵架、壓力過大等，各種疾病或日常生活都有可能引起，關鍵就在於發炎因素，上述這些都可能使得身體發炎，包括腦部，因此像是許多人感冒就會感覺腦袋鈍鈍的，也是腦霧的現象，不過這些事件的機率就比較少人計算。
腦霧和失智症差在哪？腦霧會引起失智症嗎？
許多人會誤將腦霧和失智症混為一談，黃軒解釋，腦霧是一種腦部發炎的現象，也正因為是發炎，當發炎因素排除，便可以恢復原狀，這也是和失智症的最大差異，失智症以目前的醫療技術來說是不可逆的。其它更多差異，也例如腦霧者各思考、行為都還能正常運作，只是較為笨拙，但失智症的患者會是對人、事、時、地、物的認知都將逐漸消逝，也包括日常行為、甚至忘記自己是誰。而從年齡上來看，腦霧大多出現在50歲以下，失智症則大多出現在65歲以上。
另一方面，不少研究認為腦霧也是失智症的風險之一，若長期不治療，罹患失智症的風險將會逐漸上升，不過也有專家認為，患者同時有腦霧和失智症的共同風險因子，在患者身上便會前期可見腦霧，後期看到失智症，但兩者是否有直接的因果關係，還有待更多醫學研究證實。
Omicron多輕症免擔心？醫：還是得小心後遺症！
黃軒醫師提醒，除了腦霧以外，Omicron一樣有可能留下其它後遺症，如同日前的變種病毒，包括長期感到疲倦、肌肉無力、容易咳嗽、失眠焦慮、關節疼痛等，也就是所謂的「新冠後綜合症」。而這次變種，以現有研究來看普遍攻擊上呼吸道，較少進入到下呼吸道，大多為輕症，因此日前受到關注的肺部纖維化在此病毒發生的機會比較低。醫師也表示，即便這次變種病毒症狀像流感、多為輕症，但它並非流感，重症的機率也比流感高出了2.5倍。提醒民眾在疫情結束之前，一樣得落實勤洗手、戴口罩、施打疫苗等防疫習慣，待真正宣告疫情終止的那天到來，才可真正放鬆。
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