消保處查預售屋1/3紅單不合格 「這點」最容易讓你虧錢
國內房市交易熱絡，房價居高不下已成最主要的民怨，且不時就會傳出有建案銷售人員疑似以不當方式進行銷售，試圖炒作房產交易獲利。行政院消保處去年11月中旬到12月中旬之間，聯合內政部地政司、營建署、消防署、公平交易委員會、財政部賦稅署及地方政府，針對六都及新竹縣市進行預售屋專案稽查，共計查核24件建案，其中「預約單(紅單)查核」不合格共有8件；「定型化契約查核」不合格有3件；「不動產經紀業(代銷)」不合格4件；「銷售中心及樣品屋查核」不合格11件；「消防安全查核」不合格4件。所發現之缺失，已由主管機關內政部依法查處並要求業者改善。
記者張勵德/綜合報導
2022-01-24 13:25:20｜2022-01-24 13:26:02
消保處表示，針對預約單(紅單)部分，8件不合格多為約定買方逾期未補足定金，或逾期未簽約即算違約，所繳定金就被業者沒收。定型化契約部分，3件不合格主要缺失為未記載交屋保留款為房地總價5%以上、未記載自來水、電力管線及瓦斯內管線費，約定由建商負擔或房屋的保固期限非從交屋日起算。
另外，不動產經紀業(代銷)查核有4件不合格4件，主要缺失為未懸掛不動產經紀業管理條例規定的文件，或委託代銷契約未完成備查。至於銷售中心及樣品屋查核有11件不合格，主要缺失為未領得建築許可、未領得使用許可或非於使用期限內。
最後在消防安全查核部分，有4件不合格，主要缺失為未設置滅火器、未設置避難逃生設備（標示設備、緊急照明設備、避難器具）或未設置其他滅火設備 。
消保處提醒消費者，購買預售屋時，有六點要特別注意，第一，預售屋交易期間長，只有樣品屋可供參考，購屋時務必冷静並審慎評估，不要受到現場銷售氛圍影響而衝動購屋。第二簽訂預約單(紅單)時，應注意內容是否不利於買受人。例如約定買方逾期未補足定金或逾期未簽約，不論是否有可歸責於買方之事由，均視為違約並沒收已繳定金。
第三，無須先行支付定金就可以審閱契約書，這點消費者要有自覺並且要求業者配合。第四，契約書的條款是否符合內政部發布的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，在簽約之前要先確認清楚。
第五，除契約書本文外，也應注意契約書相關附件的內容。例如契約書附件的建材設備表如記載可使用「同級品」等文字，應先徵得買受人同意。第六，建商或代銷有無違反《個資法》規定。例如約定買方無條件同意賣方及代銷可蒐集及使用其個人基本資料，買方絕無異議等。