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控「破壞祥和春節氛圍」　微博大刀開鍘禁言21帳號

▲有中國網友因為發言挑撥對立「破壞春節氛圍」，日前遭到微博禁言。圖為2021中國央視春節晚會。（圖／ CCTV春晚Youtube）
▲有中國網友因為發言挑撥對立「破壞春節氛圍」，日前遭到微博禁言。圖為2021中國央視春節晚會。（圖／ CCTV春晚Youtube）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-01-24 13:36:00

近年來網路上時常會充斥仇恨言論，各大社群網站皆有因應的檢舉、停權等相關措施。中國微博官方繼去年底公告倡導用戶理性、客觀發表意見後，近日又再度宣布，將21個帳號禁言30日或永久禁言，但理由竟是部分用戶「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。

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微博管理員22日晚間發出公告稱，每逢春節，各類晚會都是網友爭相關注的焦點，大家在討論節目陣容的同時也為網路上和生活中增添了不少「節日感」。但微博發現，有部分網友「借機生事，通過拉踩引戰、挑動對立」，不僅攻擊藝人還攻擊晚會和媒體，「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」。

對上述情況，微博依照社區公約相關規定，視情節嚴重程度，對21個帳號予以禁言30天到永久禁言的處置。同時也呼籲網友不要惡意攻擊、泛化矛盾。更稱「疫情下的春節，更需要陽光與溫暖」。

▲微博以「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」為由，將21個帳號禁言30日或永久禁言。（圖／翻攝自微博）
▲微博以「蓄意破壞溫暖祥和的春節氛圍」為由，將21個帳號禁言30日或永久禁言。（圖／翻攝自微博）
不過就在不到1個月之前，微博管理員才在去年12月30日公告，強調民眾對當下熱門話題表達觀點、交流，不斷尋求社會共識，是微博社區生態的鮮明特色，但微博始終倡導，發表意見要理性客觀、文明友善，用專業的知識、權威的例證和真誠的態度去說服別人，針對少數人借題發揮，泛化矛盾，製造對立，將給予嚴肅處置。

針對微博禁言21個帳號，不少網友也紛紛開酸，批評微博「很會發明罪名」、「控制輿論都不遮遮掩掩了」。更有網友表示，「懂了，只能說好，今年春節晚會真好看」。


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