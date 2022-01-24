無印良品美麗華旗艦店1/26開幕　能回收玻璃還有刺繡服務

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本次美麗華旗艦店打造全台最大，近50坪的「良品市場」販售的生鮮農產，主要攜手雲林在地青農，希望藉本次合作，展現雲林青農們的熱忱，並給消費者信賴的安心農產品。此外，該店也販售MUII 無印良品選品系列「FOUND FOOD」，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心等等，都是首次導入。「良品市場」的食品系列也同時包羅MUII 無印良品的食品零食及料理包等，共高達600件品項。
亮點二：全台首座玻璃工坊，強調回收循環經濟與創作體驗
MUJ無印良品攜手「春池玻璃 春室」，在美麗華旗艦店打造全台獨家的玻璃工坊，提供玻璃DIY體驗並設置玻璃回收服務，希望與顧容一同支持循環經濟並了解傳統工藝的美好。
亮點三：全台首次提供免費安心飲用水，減少一次性容器使用
MUJI無印良品美麗華旗艦店領先全台，設置免費的飲用水提供站，提供過濾飲用水，讓顧客可以直接裝取。同時也設計推出限定款玻璃水瓶，大瓶口的設計及250ml 的容量，容易清潔且便於攜帶，可減少一次性容器的使用。
亮點四：提供「Re Park」服務，讓資源循環利用，再生新價值
除了設置「丹寧衣物再生箱」與「玻璃再生箱」外，也提供食物共享服務，邀請民眾分享家中仍在效期內且包裝完整的食品，並攜手「西湖日照中心」轉贈給社區內需要的家庭作為日常飲食及日照長者的生活功能訓練，達到惜食與分享的社區共好理念。在丹寧衣物再生的部分，攜手「木匠的家」關懷協會設計並開發一系列生活器具，像是可提野餐小桌、丹寧拼接小坐墊及木製三角架等等，都是利用回收木材與二手丹寧布料再製而成，MUJI 無印良品希望民眾在購買新品的同時也不忘舊物的美好。
亮點五：全台首創「聯連市」，增添人與人、物與物的連結。
未來將不定期舉辦「聯連市」市集活動，邀請各地小農與文創職人共同參與。
亮點六：大台北首間 「open MUJI」，開放空間，定期舉辦講座與活動體驗
為了實現對「好感生活的想係」所創造出來的活動空間。在這裡，將不定期邀請各領域職人舆生活者舉辦座談或各式體驗課程。
亮點七：大台北地區首推「刺繡工房」，個性化創意服務
美麗華旗艦店將引進台北唯一的「刺繡工房」，讓消費者購買服飾衣料或毛巾、手帕等布製品時，也能發揮個人創意，選擇喜愛的刺繡圖案，享受自行設計的樂趣。
亮點八：提供「MUJI BOOKS」，享受閱讀好生活
現場除了以基本生活需求的食衣住行育樂選書之外，更以「聯合國永續發展目標 SDGs」為主軸，進行書籍推薦。並運用現場的環形空間設計，將書架以立地與吊掛形式陳列，提供近5000 本書籍。在童装區也特地設置童書專區，並採用階梯設計方便休憩與閱讀，舒適自在的氛圍讓爸媽和小孩都能在此放鬆閱讀。
亮點九：全台首座「MUJIPOCKET」咖啡機，享受研磨咖啡香。
為提供顧客自在休憩的空間，美麗華旗艦店在MUJI BOOKS 環形書區特別引進「MUJI POCKET」咖啡機。
亮點十：樂土金栽全新導入，共創友善綠生活。
美麗華旗艦店首次推出「手作樂土盆栽」系列，共七款植栽，包含粗勒草、虎尾蘭、斑葉椒草與龜背竹芋等，適合新手也幫助居家空氣淨化；在盆器的挑選上，特地選擇使用「水庫淤泥改質技術」製作的「樂土」盆器，不僅環保無毒，防水與透氣性也一般水泥盆器更佳，適合台灣多兩潮濕的氣侯，既能友善環境，也滿足消費者對綠意生活的嚮往。