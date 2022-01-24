鍾佳濱飯局被拍未戴口罩　莊瑞雄聲援了

民進黨屏東縣長初選競爭激烈，立委鍾佳濱被爆出，出席尾牙未配戴口罩。立委莊瑞雄今（24）日受訪表示，指揮中心有規定說不要去做跑攤，但鍾佳濱是坐在餐桌上，不能跑攤跟不能吃飯要講清楚，鍾佳濱也會肚子餓。
記者王敏旭／台北報導
2022-01-24 14:01:09
鍾佳濱也說，照片取景是他肩膀以上，當天尾牙是服務處受邀前往，他們是客人，跑攤是不管有沒有邀請，民意代表都前往致意，因此爆料與事實不符，在餐桌吃飯、喝水都會脫口罩。
至於是否被放大檢視？鍾佳濱說，選舉候選人都會遇到特別矚目，就像是今年初中二立委補選一樣。目前黨內進行初選，屏東最為熱烈，因此注意到被扭曲時，就要適時去澄清。
鍾佳濱表示，至於「跑攤說」，每年過年都會在市場都會跟攤商問好，要怎麼定位需由疫情指揮中心說明，目前菜市場還是正常運作，揮手致意都是平常在做的事，跟選民互動被解釋跑攤，與事實有差距。
鍾佳濱指出，菜市場並沒有人辦活動，他們是去打招呼，沒有舞台、群聚，只是跟民眾打招呼。
另外立法院近期黨團協商預算，是否算跑攤？莊瑞雄指出，跑攤跟立法院開會是不一樣，跑攤是讓民眾、地方更接近好的方式，立法院是為了走法定程序，開會比成跑攤不對，通過法案、預算對國家有深深意義。